Можно ли пользоваться тестерами в магазинах косметики: блогер шокировал результатами исследования

В каждом магазине косметики можно найти немало тестеров, которые есть в свободном доступе. Наверняка каждый привык ими пользоваться, чтобы подобрать нужный оттенок помады, тональной основы или проверить пигментацию теней.

Блогер под никнеймом howdirtyis решил провести исследование, чтобы узнать, насколько много вредных бактерий собирается на тестерах. Его результаты шокируют и после такого каждый дважды подумает перед тем, как взять в руки тестер и нанести его на свою кожу, передает Life 24.

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Какие косметические средства кишат бактериями

Блогер посетил сеть известных магазинов с косметикой. Он снял образцы с губных помад, румян, теней для век, корректоров, мультистиков и туши, и поместил их в специальный раствор. Когда блогер вернулся домой, то переместил образцы в чашки Петри и инкубировал в течение нескольких дней

Когда пришло время смотреть на результаты, то блогер был шокирован. К примеру, образцы помады, консилера и туши для ресниц были чистыми и не содержали вредных бактерий. Однако другие косметические средства, которые стояли как тестеры, просто кишели ими. На инфицированной посуде было сотни микробов, которые могут вызвать стафилококк, инфекции мочевыводящих путей, респираторные заболевания и даже пневмонию.

Эксперимент с тестерами косметики: смотрите видео

Эксперты и профессиональные визажисты уже давно отмечают, что магазинам стоит отказаться от тестеров, ведь они являются буквально рассадниками бактерий и микробов. Общество также призывают не пользоваться тестерами, ведь существует множество случаев, когда после их нанесения на кожу возникали раздражения или воспаления.

К примеру, в 2015 году в Калифорнии женщина подала в суд из-за того, что после использования тестера в магазине косметики на ее лице появились язвы. Это произошло после того, как женщина решила нанести помаду-тестер на свои губы.