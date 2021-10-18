Тетя подарила племяннику лотерейный билет: он победил, а она теперь зла

Племянник заблокировал в телефоне свою тетю после того, как она попросила отдать ей большую часть выигрыша в лотерею. Проблема в том, что это был подарок на день рождения.

Женщина уверена, что она права. Ведь ей действительно нужны деньги, а в племянника и так очень обеспеченные родители. Понятно, что он не согласен поделиться деньгами, и теперь между ними неприятный скандал. Тетя объяснила, почему ей так нужен этот выигрыш.

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У меня был действительно тяжелый год, меня уволили с работы, и у меня нет возможностей трудоустроиться. У меня есть дом, и я смогла наскрести деньги, чтобы заплатить налог на недвижимость и страховку. Несмотря на это, я каждый день ем рамен, – рассказала женщина.

Племянник получит огромное количество денег

Тетя очень любит своего племянника, поэтому переживала, что не имела возможности купить ему интересный подарок на день рождения. Но она нашла выход – несколько лотерейных билетов. Фантастично, но один из них "принес" парню 50 долларов, другой – огромные деньги.

Племянник выиграл много денег / Фото Unsplash

Женщина не написала, сколько именно выиграл ее племянник. По ее словам, это деньги, которые способны изменить жизнь – до 100 тысяч долларов. Она просила у сестры отдать большую часть денег, но ее не поняли.

Я сказала, что было бы хорошо, если бы племянник дал мне хотя бы ¾ выигрыша. Она спросила, действительно ли я это у нее прошу... И повесила трубку. Я написала племяннику, но, думаю, он меня заблокировал, – утверждает женщина.

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Пользователи Reddit все же не поняли, почему женщина требует вернуть эти деньги. Вот несколько популярных комментариев: