Предлагаем и вам поучаствовать в этом небольшом челендже от пользователей Reddit. Это еще один хороший повод, чтобы провести время вместе и вспомнить, насколько когда-то все было легко и беззаботно!
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13 лет спустя
Фото reddit SentioVenia
Повторили через 20 лет!
Фото reddit hanwestwood
Вау, а здесь разница аж 35 лет! И та же кухня
Фото reddit xsolv
1976 год и 2020 год
Фото reddit leejtam
А женщина почти не изменилась!
Фото reddit Kristy-1661
Папина гордость!
Фото reddit Showmedogpictures
Пора перекусить!
Фото reddit madiissuun
Как быстро растут дети!
Фото imgur halfpricedd
Это прекрасно!
Фото reddit dokidokiStrider
Ого!
Фото imgur seandon1