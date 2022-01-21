Предлагаем и вам поучаствовать в этом небольшом челендже от пользователей Reddit. Это еще один хороший повод, чтобы провести время вместе и вспомнить, насколько когда-то все было легко и беззаботно!

Интересно Как начать свое дело и научиться основам предпринимательства: о работе Дия.Бизнес в Одессе

13 лет спустя

Фото reddit SentioVenia

Повторили через 20 лет!

Фото reddit hanwestwood

Вау, а здесь разница аж 35 лет! И та же кухня

Фото reddit xsolv

1976 год и 2020 год

Фото reddit leejtam

А женщина почти не изменилась!

Фото reddit Kristy-1661

Папина гордость!

Фото reddit Showmedogpictures

Пора перекусить!

Фото reddit madiissuun

Как быстро растут дети!

Фото imgur halfpricedd

Это прекрасно!

Фото reddit dokidokiStrider

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.

Ого!

Фото imgur seandon1