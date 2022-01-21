Пропонуємо й вам взяти участь у цьому невеличкому челенджі від користувачів Reddit. Це ще один гарний привід, щоб провести час разом і згадати, наскільки все колись було легко й безтурботно!

Цікаво Як розпочати свою справу та навчитися основ підприємництва: про роботу Дія.Бізнес в Одесі

13 років потому

Фото reddit SentioVenia

Повторили через 20 років!

Фото reddit hanwestwood

Вау, а тут різниця аж 35 років! І та сама кухня

Фото reddit xsolv

1976 рік та 2020 рік

Фото reddit leejtam

А жінка майже не змінилася!

Фото reddit Kristy-1661

Татова гордість!

Фото reddit Showmedogpictures

Час перекусити!

Фото reddit madiissuun

Як швидко ростуть діти!

Фото imgur halfpricedd

Це прекрасно!

Фото reddit dokidokiStrider

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.

Ого!

Фото imgur seandon1