Пропонуємо й вам взяти участь у цьому невеличкому челенджі від користувачів Reddit. Це ще один гарний привід, щоб провести час разом і згадати, наскільки все колись було легко й безтурботно!

Цікаво Як розпочати свою справу та навчитися основ підприємництва: про роботу Дія.Бізнес в Одесі

13 років потому

Фото reddit SentioVenia

Повторили через 20 років!

Фото reddit hanwestwood

Вау, а тут різниця аж 35 років! І та сама кухня

Фото reddit xsolv

1976 рік та 2020 рік

Фото reddit leejtam

А жінка майже не змінилася!

Фото reddit Kristy-1661

Татова гордість!

Фото reddit Showmedogpictures

Час перекусити!

Фото reddit madiissuun

Як швидко ростуть діти!

Фото imgur halfpricedd

Це прекрасно!

Фото reddit dokidokiStrider

Ого!

Фото imgur seandon1