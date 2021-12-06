Только не это: 10 девушек, которые очень неудачно покрасили волосы

Когда хочется немного "освежить" свой имидж, девушки частенько решаются покрасить волосы. Главное – делать все правильно, ведь в противном случае может случиться настоящий провал.

Пожалуй, после столь неудачного опыта героини нашей подборки еще долго не будут красить волосы. И их можно понять… Они ожидали на совсем другой результат.

Интересно Визитная карточка: игристое SHABO Grand Reserve экстра брют белое

Краска стоила 100 долларов, а результат получился вот таким

Фото reddit Flux_Psyche

Всегда надевайте перчатки, когда краситесь!

Фото imgur ezoforya

"Теперь я похожа на морковку"

Фото reddit sad_sya

Девушка хотела осветить волосы. Но что-то пошло не так...

Фото reddit deleted

Парень решил помочь покраситься

Фото reddit emack2199

Это должен был быть русый цвет волос

Фото reddit lonelyairportgirl

Что ожидала – как покрасили в салоне

Фото reddit mocha-macaron

Ого. Девушка регулярно осветляла волосы, и они не выдержали

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

Фото imgur MVPWO

Фиолетовый цвет немного не вышел

Фото imgur HilariousPepperoni

Никогда не красьтесь возле техники!

Фото imgur Rilalia