Только не это: 10 девушек, которые очень неудачно покрасили волосы
6 декабря 2021 , 07:38Читати новину українською
Источник:Reddit
Когда хочется немного "освежить" свой имидж, девушки частенько решаются покрасить волосы. Главное – делать все правильно, ведь в противном случае может случиться настоящий провал.
Пожалуй, после столь неудачного опыта героини нашей подборки еще долго не будут красить волосы. И их можно понять… Они ожидали на совсем другой результат.
Интересно Визитная карточка: игристое SHABO Grand Reserve экстра брют белое
Краска стоила 100 долларов, а результат получился вот таким
Фото reddit Flux_Psyche
Всегда надевайте перчатки, когда краситесь!
Фото imgur ezoforya
"Теперь я похожа на морковку"
Фото reddit sad_sya
Девушка хотела осветить волосы. Но что-то пошло не так...
Фото reddit deleted
Парень решил помочь покраситься
Фото reddit emack2199
Это должен был быть русый цвет волос
Фото reddit lonelyairportgirl
Что ожидала – как покрасили в салоне
Фото reddit mocha-macaronДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Ого. Девушка регулярно осветляла волосы, и они не выдержали
Фото imgur MVPWO
Фиолетовый цвет немного не вышел
Фото imgur HilariousPepperoni
Никогда не красьтесь возле техники!
Фото imgur Rilalia