Главные цвета 2024 года: какие трендовые оттенки добавить в свой гардероб, чтобы выглядеть ярко
Источник:Refinery29
Долго модными были пастельные тона и классические оттенки. Однако последние годы возвращают в тренды цвет.
Какие цветовые тенденции будут доминировать в 2024 году и на какие оттенки в одежде стоит обратить внимание в этом году, рассказываем далее.
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Оранжевый
Этот сладкий оранжевый оттенок является краеугольным камнем ярких и мягких тонов. Он дает ощущение свежести и самовыражения, не вызывая при этом чрезмерных ощущений.
Цвет неоднократно появлялся в этом году на модных подиумах, поэтому точно может считаться одним из трендов 2024 года.
Как выглядит трендовый оранжевый: смотрите фото
Цедра цитруса
Хотя этот цвет, возможно, не подходит для повседневного наряда, ярко-зеленый оттенок хорошо подойдет для особых случаев или послужит ярким акцентом в более нейтральном образе.
Цвет цедры цитруса: смотрите видео
Кремовый
Представить тренды без нейтральных оттенков невозможно. Поэтому цвет латте с большим количеством молока – это именно то классическое дополнение к модным тенденциям, которое было нужно.
Кремовый оттенок в одежде: смотрите фото
Тропический бирюзовый
На подиумах весны 2024 года были намеки на бирюзовый цвет, прежде чем он стал определяющим цветом коллекций пре-осени, что подтвердили такие влиятельные бренды, как Valentino, Carolina Herrera, Ulla Johnson и Chanel.Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.
Он действует как идеальный переходный оттенок, превращая солнечные летние дни в более глубокие оттенки синего и зеленого для осени.
Как выглядит тропический бирюзовый: смотрите фото
Нейтральный розовый нейтральный оттенок
Несмотря на то, что этот приглушенный оттенок розового все еще принадлежит той самой цветовой гамме, он кажется идеальным опровержением всего, что связано с Барби. Этот цвет – внесезонный и унисекс, что гарантирует, что он может служить основой практически для чего угодно и в любое время.
Модный нейтральный розовый: смотрите фото
Красный негрони
Этот пряный оттенок насыщенный и хорошо сочетается с другими цветами. Он легко может стать альтернативой черному для кожаных брюк или сумочек в холодное время года.
Как выглядит новый актуальный красный: смотрите фото
Полуночно-синий
Отодвиньте в сторону темно-синий, ведь полуночно-синий готов привлечь к себе всеобщее внимание. Этот вариант темно-синего цвета 2024 года повышает насыщенность и размерность цвета.
Полуночно-синий в моде: смотрите фото
Хотя разница может быть незначительной, роскошные дома моды, такие как Max Mara, Gucci и Khaite, уже присоединились к этому обновлению, используя костюмы, трикотаж и даже аксессуары этого почти, но не совсем оттенка индиго.