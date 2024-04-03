Главные цвета 2024 года: какие трендовые оттенки добавить в свой гардероб, чтобы выглядеть ярко

Долго модными были пастельные тона и классические оттенки. Однако последние годы возвращают в тренды цвет.

Какие цветовые тенденции будут доминировать в 2024 году и на какие оттенки в одежде стоит обратить внимание в этом году, рассказываем далее.

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Оранжевый

Этот сладкий оранжевый оттенок является краеугольным камнем ярких и мягких тонов. Он дает ощущение свежести и самовыражения, не вызывая при этом чрезмерных ощущений.

Цвет неоднократно появлялся в этом году на модных подиумах, поэтому точно может считаться одним из трендов 2024 года.

Как выглядит трендовый оранжевый: смотрите фото

Цедра цитруса

Хотя этот цвет, возможно, не подходит для повседневного наряда, ярко-зеленый оттенок хорошо подойдет для особых случаев или послужит ярким акцентом в более нейтральном образе.

Цвет цедры цитруса: смотрите видео

Кремовый

Представить тренды без нейтральных оттенков невозможно. Поэтому цвет латте с большим количеством молока – это именно то классическое дополнение к модным тенденциям, которое было нужно.

Кремовый оттенок в одежде: смотрите фото

Тропический бирюзовый

На подиумах весны 2024 года были намеки на бирюзовый цвет, прежде чем он стал определяющим цветом коллекций пре-осени, что подтвердили такие влиятельные бренды, как Valentino, Carolina Herrera, Ulla Johnson и Chanel.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Он действует как идеальный переходный оттенок, превращая солнечные летние дни в более глубокие оттенки синего и зеленого для осени.

Как выглядит тропический бирюзовый: смотрите фото

Нейтральный розовый нейтральный оттенок

Несмотря на то, что этот приглушенный оттенок розового все еще принадлежит той самой цветовой гамме, он кажется идеальным опровержением всего, что связано с Барби. Этот цвет – внесезонный и унисекс, что гарантирует, что он может служить основой практически для чего угодно и в любое время.

Модный нейтральный розовый: смотрите фото

Красный негрони

Этот пряный оттенок насыщенный и хорошо сочетается с другими цветами. Он легко может стать альтернативой черному для кожаных брюк или сумочек в холодное время года.

Как выглядит новый актуальный красный: смотрите фото

Полуночно-синий

Отодвиньте в сторону темно-синий, ведь полуночно-синий готов привлечь к себе всеобщее внимание. Этот вариант темно-синего цвета 2024 года повышает насыщенность и размерность цвета.

Полуночно-синий в моде: смотрите фото

Хотя разница может быть незначительной, роскошные дома моды, такие как Max Mara, Gucci и Khaite, уже присоединились к этому обновлению, используя костюмы, трикотаж и даже аксессуары этого почти, но не совсем оттенка индиго.