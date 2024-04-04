Трендовые прически как у икон стиля 90-х: 5 стильных образов, которые стоит повторить этой весной

Весна – лучшее время для перемен и хорошим решением будет обновить прическу. И возраст в этом вопросе отнюдь не может быть преградой для создания эффектной и трендовой стрижки.

Это на своем примере демонстрируют десятки голливудских звезд, которые отвергают правила и стереотипы. Так, на недавнем показе Saint Laurent иконы стиля продемонстрировали трендовые стрижки, которые подойдут женщинам 50+.

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Пикси с центральным или боковым пробором

Пикси уже на протяжении долгих лет остается культовой прической, и 2024 год не стал исключением. Такая стрижка имеет различные вариации, в которых учитываются и длина челки, и резкость линий, и черты лица женщины. К примеру, с выраженными чертами лица лучше выбирать пикси с мягкими линиями. Впрочем, если хочется создать роковой образ, то мастер может сделать более грубую и резкую версию.

Стоит отметить, что пикси – это универсальная прическа, которая подходит к любому возрасту, она всегда в тренде и помогает создать потрясающий образ. Пикси не требует сверхсложных техник для ухода или укладки волос. Достаточно использовать проверенные средства для вьющихся волос, чтобы пряди были увлажненными и не пушились.

Трендовость и бессмертную актуальность этой прически демонстрирует икона стиля 90-х и супермодель Линда Евангелиста. Звезде 58 лет, но она продолжает поражать мир своими невероятными образами, подчеркивая их трендовой стрижкой пикси.

Линда Евангелиста и трендовая стрижка пикси: смотрите фото

Волнистые волосы с челкой

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Волнистые волосы с челкой – это идеальное решение для стрижки. Такая прическа имеет стильный и объемный вид, а также подходит к любому мероприятию. Преимущество такой стрижки в том, что ее можно обыграть различными прическами. Также существует множество вариации для челки – от тонкой челки-шторки до острой микрочелки.

Легкие волны с челкой добавляют объема и текстуры волосам. Такую прическу выбирает 59-летняя Моника Беллуччи. Икона стиля сочетает челку с волнистыми распущенными волосами или собранными в хвост. Также Моника Беллуччи обыгрывает свой стиль, сочетая челку с разной длиной волос.

Моника Беллуччи с волнистыми волосами и челкой: смотрите фото

Кудри в стиле диско

В последнее время в моду возвращаются все больше трендов из эпохи 90-х. Снова актуальными становятся и диско-кудри. Такая прическа имеет невероятный объем и создает интересный образ. Важно, завивать волосы в разные направления, чтобы прическа была текстурной. Диско-кудри необходимо зафиксировать лаком.

Недавно такую прическу продемонстрировала супермодель Ева Герцигова. С такой прической в стиле 90-х она появилась на показе Saint Laurent.

Ева Герцигова с диско-кудрями: смотрите фото

Длинный боб

Боб также не теряет своей актуальности, поэтому такая прическа будет трендовой и этой весной. Стоит попробовать вариант с длинным бобом, ведь он имеет множество вариантов для укладки и создания интересных образов. Такую стрижку можно носить с прямыми или вьющимися прядями, заплести в высокую прическу, пучок или даже хвост.

Очень практичным вариантом будет длинный градуированный боб, который имеет короткие пряди на затылке и длинные спереди. К слову, к такой стрижке вернулась звезда сериала "Друзья" Дженнифер Энистон. 55-летняя звезда в очередной раз продемонстрировала эффектность такой прически.

Дженнифер Энистон с длинным бобом: смотрите фото

Длинные гладкие волосы

Длинные и гладкие волосы, кажется, всегда будет в тренде. Здесь излишни любые слова, ведь существует бесчисленное количество идей, как укладывать такие волосы. Важно правильно ухаживать за длинными прядями, чтобы они имели здоровый и блестящий вид.

Существует стереотип, что якобы женщинам 50+ не стоит носить длинные волосы. Своими примерами его разрушили десятки голливудских звезд. Дженнифер Лопез, Клаудия Шиффер, Деми Мур – всем им уже за 50 лет, однако они продолжают доказывать, что длинные волосы невероятно выглядят в любом возрасте.

Деми Мур с роскошными длинными черными волосами: смотрите фото

В итоге добавим, что возраст – это лишь цифра, которая не должна быть препятствием в стремлении иметь стильный, трендовый и эффектный образ. Такой стереотип уже давно вдребезги разрушили миллионы женщин во всем мире.