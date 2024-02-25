Трендовый весенний маникюр: 5 идей шикарных дизайнов
Источник:Who What Wear
Весной особенно хочется выглядеть красиво и стильно. А без трендового маникюра трудно создать дополненный образ.
Какие дизайны ногтей будут особенно актуальными этой весной и какой маникюр точно стоит попробовать, рассказываем далее.
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Классические нюдовые ногти
По словам знаменитой мастера маникюра Джины Эдвардс, классические квадратные или миндалевидные дизайны снова в тренде. Что касается длины, то в этом сезоне наиболее актуальными являются короткие ногти.
Количество сверхдлинных и драматических ногтей уменьшается, все больше популярным становится маникюр средней длины или даже короткой в классическом миндальном стиле,
– добавляет нейл-мастер Джули Кандалек.
Как выглядит такой маникюр: смотрите фото
Синий, оранжевый и персиковый маникюр оранжевый и персиковый маникюр
Синий, оранжевый и персиковый – главные цвета нынешнего весеннего маникюра. По словам экспертов, они не только невероятно универсальны и дополняют любой оттенок кожи, но и придадут молодости и энергии любому образу.
Как эти цвета будут смотреться на ногтях: смотрите фотоСучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.
Феминные детали в дизайне
Этой весной все еще очень актуальна гиперженственность.
Такие вещи, как розовый цвет, пастельные оттенки и кружево, раньше считались слишком девчачьими. Но сейчас происходит смена власти. Это версия женской силы 2024 года. В маникюре это может проявляться как исключительно розовые ногти или нарисованные бантики, или жемчуг, – объясняет мастер маникюра Салли Хансен Сигурни Нуньес.
Как выглядит этот тренд: смотрите фото
Оригинальный френч
Нет ничего более постоянного в трендах, чем французский маникюр. Однако, если классический вариант надоел, его можно сделать более оригинальным.
Кончик ногтя можно сделать более интересным. Например, можно использовать животный принт или добавить текстуры,
– советует эксперт в сфере ногтей Альма Тобиас.
Как сделать френч интересным: смотрите фото
3D-дизайн и украшения для ногтей
По словам знаменитой нейл-мастера Эль Герштейн, если вы искали идеальную возможность использовать украшения для ногтей и создать 3D-дизайн, весна будет лучшим временем для этого.
Как выглядит такой дизайн: смотрите фото
Независимо от того, это шипы, стразы или трехмерные завитки, подобные объемные элементы могут быть хорошим дополнением к весеннему маникюру.