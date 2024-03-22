Тренд на такие оттенки еще в феврале 2024 года основала Селена Гомез. Тогда голливудская звезда появилась на премьере фильма "Лола" с невероятным маникюром сиреневого оттенка. В бьюти-индустрии отметили, что теперь все оттенки фиолетового будут самыми популярными.

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Идеи трендового маникюра на весну

Наряду с яркими зеленым и кобальтом, популярными будут все оттенки фиолетового. Его можно сочетать в различных дизайнах – от френча до роскошного маникюра с 3D-эффектом. Эксперты отмечают, что сиреневый оттенок идеально сочетается с любым оттенком кожи, поэтому будет иметь гармоничный вид.

Поклонницы минимализма могут совместить трендовый сиреневый оттенок с френчем, или добавить несколько точек или геометрических линий. Такой дизайн будет иметь элегантный вид и дополнить образ.

Трендовый фиолетовый маникюр: смотрите фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Минималистичный маникюр с фиолетовыми точками: смотрите фото

Невероятный вид имеют и фиолетовые ногти, которые имеют эффект металлика.

Хромированные ногти с фиолетовым оттенком: смотрите фото

Романтический образ создадут ногти с цветочным дизайном и блестками. Также эксперты предлагают этой весной обратить внимание на акварельный маникюр.

Фиолетовый акварельный маникюр: смотрите фото

Необычно будут смотреться сочетания фиолетового с контрастными оттенками. Так, сиреневый можно совместить с трендовым анималистическим принтом.

Интересное сочетание фиолетового оттенка и анималистического принта: смотрите фото

Главное в таком маникюре – закрепить его глянцевым топом. Также важно не забывать об увлажнении, поэтому надо использовать масло для кутикулы и здоровья ногтей.