Тренд на такі відтінки ще у лютому 2024 започаткувала Селена Гомез. Тоді голлівудська зірка з'явилася на прем'єрі стрічки "Лола" з неймовірним манікюром бузкового відтінку. В б'юті-індустрії наголосили, що тепер усі відтінки фіолетового будуть найпопулярнішими.
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Ідеї трендового манікюру на весну
Поряд із яскравими зеленим і кобальтом, популярними будуть усі відтінки фіолетового. Його можна поєднувати у різних дизайнах – від френча до розкішного манікюру з 3D-ефектом. Експерти зауважують, що бузковий відтінок ідеально поєднується з будь-яким відтінком шкіри, тому матиме гармонійний вигляд.
Прихильниці мінімалізму можуть поєднати трендовий бузковий відтінок з френчем, або додати кілька крапок чи геометричних ліній. Такий дизайн матиме елегантний вигляд та доповнити образ.
Трендовий фіолетовий манікюр: дивіться фото
Мінімалістичний манікюр з фіолетовими крапками: дивіться фото
Неймовірний вигляд мають й фіолетові нігті, які мають ефект металіку.
Хромовані нігті з фіолетовим відтінком: дивіться фото
Романтичний образ створять нігті з квітковим дизайном та блискітками. Також експерти пропонують цієї весни звернути увагу на акварельний манікюр.
Фіолетовий акварельний манікюр: дивіться фото
Незвичайний вигляд матимуть поєднання фіолетового з контрастними відтінками. Так, бузковий можна поєднати з трендовим анімалістичним принтом.
Цікаве поєднання фіолетового відтінку й анімалістичного принту: дивіться фото
Головне у такому манікюрі – закріпити його глянцевим топом. Також важливо не забувати про зволоження, тому треба використовувати олійку для кутикули та здоров'я нігтів.