2024 - год смелого гламура: 3 простых тренда в макияже для этого сезона

В этом году максимализм снова занимает центральное место в мире красоты. Минималистичный макияж "без макияжа" уходит в прошлое, а смелый вид возвращается в моду.

Что это значит и какие модные тенденции макияжа будут актуальными в этом году, рассказываем далее.

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Выразительные стрелки

В этом году актуальными будут яркие и выразительные стрелки. В тренде своеобразное сочетание "кошачьего глаза" 90-х и блеск и контуры конца 2010-х.

Для того чтобы создать такой макияж глаз, начинать рисовать стрелку лучше с внешнего уголка глаза, слегка вытягивая подводку. Затем линию следует вести к внутреннему уголку.

Как выглядят трендовые стрелки: смотрите фото

Яркие румяна

Пигментированные и яркие румяна – это еще один тренд этого года. Чтобы достичь раскрасневшегося вида, который мы видим на каждой красной дорожке этого сезона, продукт стоит наносить непосредственно на кожу с помощью аппликатора. Затем румяна следует растушевать.

Как выглядят модные румяна: смотрите фото

Эффект омбре на губах

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Губы омбре – фирменный тренд 90-х, который возвращается в 2024-м. Такой макияж требует карандаша для губ и блеска или помады. Самое главное, чтобы карандаш был в самом темном оттенке, а блеск – в самом светлом.

Эффект омбре на губах: смотрите фото

Делая омбре на губах, стоит начинать с нанесения карандаша на естественный изгиб линии губ. После этого лучше нанести другое средство в более светлом оттенке на центр губ, смешав карандаш и помаду пальцем или кисточкой для макияжа.