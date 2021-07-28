Тренер сделал предложение фехтовальщице в прямом эфире на Олимпиаде: видео

Аргентинская фехтовальщица Мария Белен Перес Морис получила предложение руки и сердца прямо во время интервью на Олимпиаде в Токио. Такой сюрприз в оригинальный способ ей сделал тренер Лукас Сауседо.

На Олимпиаде-2020 в Токио Мария Белен Перес Морис проиграла венгерской фехтовальщице Анне Мартон и не сможет дальше соревноваться в Олимпийских играх. Однако это не помешает ей поехать домой в приподнятом настроении.

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После неудачного для нее поединка, женщина именно давала интервью одному из аргентинских спортивных телеканалов, когда за ее спиной появился тренер с плакатом. Лукас Сауседо незаметно прошел сзади девушки, держа листок с надписью: "Ты выйдешь за меня замуж, пожалуйста?".

Тренер предложил фехтовальщице выйти замуж в прямом эфире / Скриншот с видео TyC Sports

Когда журналист попросил Марию обернуться, шокированная женщина начала радостно вскрикивать. А после того, как Лукас встал на одно колено и задал заветный вопрос, спортсменка начала утвердительно махать головой, а затем бросилась обнимать и целовать любимого.

Женщина согласилась выйти замуж за тренера / Скриншот с видео TyC Sports

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Еще некоторое время фехтовальщица не могла овладеть со своими эмоциями, смеялась и вытирала с глаз слезы радости. Далее счастливая пара уже давала интервью вместе:

Мне сказали повернуться – и тут он с этим листом. Я просто все забыла, у меня в голове было только "О Боже". Мы очень счастливы и хотим провести всю жизнь вместе,

– делится эмоциями женщина

36-летняя Мария Белен Перес Морис и 51-летний Лукас Сауседо встречаются уже 17 лет. Когда-то, в 2010 году, мужчина уже сделал попытку жениться на своей любимой, однако тогда она ему отказала: "Я была слишком молода", – объясняет женщина. Однако в этом году она с радостью приняла его предложение.

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Новоиспеченный жених признался, что мог бы дождаться, пока его любимая выиграет медаль и сделать предложение уже по возвращении домой. Однако он понял, что сейчас наступил правильный момент:

Я люблю ее, и когда она проиграла поединок, ей стало очень грустно. Поэтому, возможно, это предложение должно ее немного поддержать,

– рассказывает тренер

Лукас Сауседо Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympic/news-4412593-argentinskij-trener-sdelal-predlozhenie-fehtovalschice-v-pryamom-efire-na-olimpijskih-igrah.html?utm_source=copypaste

Лукас Сауседо Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympic/news-4412593-argentinskij-trener-sdelal-predlozhenie-fehtovalschice-v-pryamom-efire-na-olimpijskih-igrah.html?utm_source=copypaste

Полное видео трогательного предложения бракосочетания можно посмотреть здесь: