Три горькие правды о любви, которые не стоит игнорировать
Источник:Психологическая студия СЕНС
Любовь – прекрасное чувство, которое вдохновляет и окрыляет. Однако если его идеализировать, могут развиться нереальные ожидания о том, чем на самом деле является любовь.
Именно они в последствии саботируют те отношения, которые прежде всего ценим все мы. Американский писатель и консультант по личному развитию Марк Мэнсон раскрыл 3 горькие правды о любви, которые частично базируются на собственном опыте.
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Любовь и совместимость не всегда совпадают
Любовь – это эмоциональный процесс, а совместимость – логический. К сожалению, они не всегда переходят друг в друга. Иногда можно влюбиться в того, кто, как вампир, будет вытягивать из вас жизненную энергию и счастье.
Именно поэтому, говорит Мэнсон, когда вы ищете партнера, нужно руководствоваться не только сердцем, но и умом. Если вам кажется, что вы нашли именно того человека, сначала оцените то, как он относится к другим, которые имеет амбиции и мировоззрение.
Любовь не решает проблем
По словам консультанта, пока любовь позволяет лучше реагировать на ваши проблемы, она никоим образом не решает их. Волны эмоций могут быть пьянящими, а каждая покоренная высота кажется все более впечатляющей, однако если у нас не появится стабильной, твердой почвы под ногами, прилив эмоции в конце концов смоет все.
Здоровые отношения не должны быть слишком жертвенными / Фото unsplash
Любовь не всегда стоит того, чтобы жертвовать собой
В близких отношениях нормально для обоих иногда чем-то жертвовать ради другого: своими желаниями, потребностями, своим временем. Однако когда ради того, чтобы быть с кем-то, человек пренебрегает самоуважением, чувством собственного достоинства, амбициями или физическим здоровьем, любовь тоже становится проблемой.
Мэнсон отмечает, любовные отношения должны быть дополнением к нашей индивидуальности, а не угрозой или заменой. Любовь – отличный опыт, которым нужно наслаждаться. Он может быть здоровым и нездоровым, однако никоим образом он не должен определять вашу идентичность и жизненные цели, резюмирует писатель. Ведь одной любви недостаточно.
7 признаков здоровых отношений
Издание The Huffingtonpost опросило психологов и составило список из 7 признаков, свидетельствующих о том, что ваши отношения являются здоровыми. Вот он:
- Вы умеете смеяться над собой и вместе.
- Вы всегда способны найти маленькие способы проявлять свою любовь каждый день.
- Ваши жизненные ценности тесно синхронизированы.
- Вы не даете друг другу оснований для подозрений.
- Вы не ведете счет, кто больше сделал для своего партнера.
- Вы решаете проблемы вместе, а не избегаете их.
- Каждый берет на себя ответственность за собственные ошибки.