У нас ребенок: девушка смешно разыграла парня, который исчез на 4 года

Безответственный парень внезапно исчез после нескольких свиданий. Через 4 года он вернулся – и стал "жертвой" розыгрыша. Любимая не смогла ему такое простить.

Девушка была настолько потрясена из-за такого поступка парня, что рассказала все в своем твиттере meganfinola. Она вспомнила, как все случилось: они сходили на несколько свиданий, все было прекрасно, а потом парень просто стал ее игнорировать.

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Конечно, прошло много времени – и девушка забыла об этом неприятном опыт. Но буквально недавно юноша снова ворвался в жизнь Меган в приложении для знакомств Hinge. Девушка решила действовать: она придумала гениальный план, как разыграть парня.

Меган Финола / Фото твитер meganfinola

Парень, который проигнорировал меня в 2017 году, просто лайкнул меня на Hinge. Поэтому я связалась с ним и сказала, что у меня есть четырехлетний ребенок. И я думаю, что он должен встретиться с ней, – написала Меган.

Понятно, что на самом деле никакого ребенка не было. Девушка просто решила оригинально разыграть безответственного парня. Впрочем, как он среагировал – она ​​так и не рассказала. Зато обнаружила еще одну забавную деталь из его виртуальной жизни.

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"Он не менял свое фото в WhatsApp ЧЕТЫРЕ ГОДА! Мужчины просто сумасшедшие", – отметила Меган.

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Пользователи соцсети оценили такой розыгрыш от девушки. Вот самые популярные комментарии: