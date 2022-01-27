Вы встретили свою вторую половинку и хотите ее удивить на первом свидании, но не придумали, как это можно сделать? Приберегите свой креатив для чего-нибудь более глобального и вдохновляйтесь идеями Life24.

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9 небанальных идей для первого свидания

Продуктовый челлендж

Первое свидание всегда волнующее для обоих партнеров. Чтобы немного разрядить атмосферу, можете предложить избраннику провести его в продуктовом магазине за очень интересной игрой. Правила таковы: партнеры должны найти в магазине за 10 – 15 минут вкусности друг для друга. Вы можете прихватить сладости, снеки или вино. Так вы сразу сможете узнать вкусовые предпочтения нового знакомого.

Ночной пикник под звездным небом



Ночная атмосфера и звездное небо – лучший тандем / Фото Unsplash

Ночью вам не придется создавать особую атмосферу для свидания, ведь природа уже сделает это вместо вас. Уют, звезды, много разговоров и вкусная домашняя еда – идеальный тандем для первой встречи.

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Активное свидание

Не обязательно вести новую знакомую в кафе, если вы любите прогулки на велосипеде. Предложите ей активно провести время: вы можете бегать, плавать на байдарках или играть в большой теннис. Добавьте сюда чашку кофе или вкусный ужин после, и свидание можно считать удачным.

Экскурсия в пивоварне или дегустация вина



Вкусное вино сделает первую встречу особенной / Фото Unsplash

Прекрасная идея начать знакомство за бокалом вкусного вина или ароматного пива. Любимые напитки сделают вашу первую встречу особенной и неповторимой.

Свидание утром

Традиционно все привыкли к вечерним встречам, однако вы можете сломать этот стереотип и провести утро со своей избранницей. Пригласите ее в музей, зоопарк или кино. Все эти достопримечательности приобретут совсем другое значение, если их посещать в необычное время.

Учитесь вместе

Посетите мастер-класс с новым знакомым. Вы можете выбрать любой вид занятий: от кулинарии до танцев. Это поможет быстрее раскрыть партнера и узнать о нем больше.

Овладайте ремеслом



Создайте что-то вместе / Фото Unsplash

Еще одна отличная идея для первого свидания – творчество. Освойте со второй половинкой какое-нибудь ремесло: раскрасьте керамику, постройте скворечник или слепите кувшин из глины.

Экстремальное свидание

Этот вариант подойдет для смелых. Если вы хотите увидеть настоящие эмоции своего избранника, организуйте для него что-нибудь экстремальное. К примеру, полет на воздушном шаре либо поход в парк аттракционов.

Сделайте добро вместе



Посетите приют для животных / Фото Unsplash