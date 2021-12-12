Удивительная история: официант довел женщину до слез – он ее сын

Многие люди страдают от длительных разлук с родными из-за COVID-19. Во время пандемии тяжело приезжать в гости к самым родным, если ты живешь за пределами страны.

Так случилось и с женщиной, которая живет в Сиднее. Она не виделась со своим сыном в течение 3 лет.

Интересно Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic брют и курица, запеченная с картофелем

Сыр сделал неожиданный сюрприз для матери

Жан-Поль живет в Цюрихе в Швейцарии. Он решил навестить свою мать, которую не видел долгое время из-за пандемии. Вместе с сестрой они придумали оригинальный сюрприз, который должен был порадовать женщину.

Накануне Рождества мужчина увидел новость о том, что границы открыты, и он сможет наконец наведаться домой. В Цюрихе Жан-Поль проживает последние 20 лет, но до пандемии имел возможность чаще посещать родных. Он купил билеты на самолет и отправился домой. По приезду в Сидней Жан-Поль провел 3 дня на самоизоляции, а потом решил вместе с сестрой порадовать маму приятной новостью.



Мужчина переоделся в официанта, чтобы удивить мать / Фото Honey.nine

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты по бокалу красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Они выбрали любимое кафе мамы и договорились, что мужчина переоденется в официанта. Дочь же должна была привести маму в заведение, чтобы она ничего не заподозрила. Когда женщина с дочерью посетила кафе, они сделали заказ и ожидали кофе. Ее принес как раз "новый" официант, которого женщина до этого никогда не видела и очень заинтересовалась. Она не сразу поняла, что происходит, и тем более не смогла узнать сына. Тогда мужчина решил раскрыть все карты, снял маску и головной убор.



Мать была умилена таким сюрпризом / Скриншот с видео

Мать была переполнена эмоциями, когда увидела своего сына и расплакалась. Она не ожидала получить такой предрождественский подарок, но была очень счастлива.