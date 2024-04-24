Топ-3 самые распространенные ошибки в уходе за кожей лица, которые добавляют возраста

От правильного ухода за кожей зависит ее здоровье и сияние. Если же допускать грубые ошибки, то можно способствовать появлению морщин, отеков или воспалений.

Так, эксперты проанализировали сотни различных видео бьюти-блогеров в тиктоке. Оказывается, они также часто допускают ошибки, которые имеют плохое влияние на кожу.

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Самые распространенные ошибки в уходе

Инфлюенсеры и бьюти-блогеры часто публикуют видео в сети, в которых дают советы по уходу за кожей. Однако некоторые из них допускают серьезные ошибки.

Так, почти 60% блогеров слишком сильно давят на кожу во время нанесения продукта. Эксперты отмечают, что такие действия могут вызвать отеки, появление морщин или даже повредить капилляры.

Второй распространенной ошибкой является неправильный порядок использования средств для ухода за кожей или пропуск важных этапов. К примеру, немало бьюти-блогеров не используют тоники. Однако дерматологи отмечают, что этот продукт способен положительно влиять на кожу лица, улучшая ее цвет, а также дает дополнительное увлажнение и укрепляет ее.



Какие ошибки в уходе за кожей самые популярные / Фото Freepik

Третьей самой распространенной ошибкой является пренебрежение уходом за кожей шеи и грудью. Многие женщины не очищают и не увлажняют эту зону, однако она требует такого же ухода, как и лицо.

В комплексе эти ошибки способствуют более быстрому старению кожи, что визуально добавляет возраста. Дерматологи говорят, что стоит правильно наносить средства и не забывать о самых необходимых продуктах.

Так, необходимо добавить к основному уходу не только увлажняющий крем, но и сыворотку и солнцезащитный крем. Наносить средства необходимо легкими круговыми движениями или легкими постукиваниями. А вот тщательного "растягивания" средств лучше избегать, ведь это может затруднить впитывание продуктов или даже вызвать воспаление.