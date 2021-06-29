Как уложить волосы с помощью обычной бумажки: интересный лайфхак

Американская блогерша не пользуется феном или плойкой для укладки. Простая бумажка и знания физики – и ее волосы просто роскошные уже через несколько секунд.

Девушка опубликовала полезный лайфхак на своей странице в тиктоке Snconroy. Удивительно, но ее волосы моментально стало гладким и мягким. Видео настолько удивило пользователей соцсети, что его посмотрели уже 2,5 миллиона раз.

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В начале видео девушка расчесывает свои длинные волосы. Сразу видно, что оно становится достаточно пушистым из-за статического электричества. Обычно, чтобы избавиться от этого эффекта, девушки используют специальные гели для укладки волос. Но достаточно и простой бумажки.

Как выглядели волосы блогершы после расчесывания / Скриншот тикток snconroy

Окей, сейчас я покажу вам, как "вылечу" свои пушистые наэлектризованные волосы, – рассказала блогерша.

Девушка обмотала волосы бумажкой / Скриншот тикток snconroy

Девушка взяла кусочек бумаги и быстро протерла им волосы. Они сразу стали чрезвычайно гладкими. И да, это не магия или монтаж – только физика! Бумажка просто "убирает" статическое электричество.

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Волосы блогершы после процедуры из бумажкой / Скриншот тикток snconroy

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Блогерша уточнила, что она использовала именно антистатическую бумагу. Однако, по ее мнению, здесь пригодится и обычная бумажка, которую стоит заранее немного намочить.