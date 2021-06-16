Тренировка утром с удовольствием – это возможно: 10 простых шагов

Утренние тренировки – это хороший способ наполниться энергией и хорошим настроением на целый день. Впрочем, пробежки перед работой часто так и остаются лишь в планах, ведь заставить себя проснуться непросто. Журналистка на себе испытала 10 способов полюбить утренние тренировки – и ей это удалось!

В жизни Фабианы Буонтемпо спорт всегда занимал важное место. В прошлом году она заметила, что все чаще стала придумывать отговорки для вечерних тренировок, тогда как утренние всегда заряжали ее энергией. Журналистка целый год пыталась изменить свой распорядок дня, чтобы превратить разовые занятия в зале утром в регулярную привычку.

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Сейчас она с удовольствием просыпается до работы, чтобы поспешить на тренировку. Трудно в это поверить, не так ли? Девушка поделилась советами, которые больше всего помогли ей стать поклонницей утреннего спорта.

1. Не наедаться на ночь

Фабиана советует последний раз есть в 19:30, чтобы не ложиться спать с полным желудком. Тогда вы утром будете чувствовать легкость и одновременно – не будете голодны.

2. Ужин должен быть легким

Лучше всего, чтобы на тарелке было сочетание белка и овощей. К примеру, запеченная рыба и брюссельская капуста. При этом в ее ужине почти нет углеводов. Пользе такого подхода подтвердила и сертифицированный тренер Рокси Джонс.

Легкий ужин с рыбой и овощами / Фото Unsplash

3. Есть после тренировки

Фабиана заметила, что ей гораздо легче тренироваться перед завтраком, чем на полный желудок. При этом сразу после занятия она пьет заранее приготовленный коктейль: протеин, миндальное молоко, ореховое масло и шпинат.

4. Избегать алкоголя на ужин

Девушка заметила огромную разницу в своем состоянии между тем, когда она выпьет хоть немного алкоголя на ночь, и вечером, когда она ложится спать трезвая:

Выпив алкоголь, утром я просыпаюсь с легкой головной болью и отеками на лице. К тому же избегая любого алкоголя вечером, я меньше подвержена отговоркам и лени утром,

– добавляет Фабиана

5. Планировать на неделю

Журналистка советует расписать план тренировок заранее, в воскресенье вечером, перед рабочей неделей. Такой подход имеет много преимуществ:

вы не теряете время утром на то, чтобы вспомнить, какие же упражнения вам делать сегодня

на то, чтобы вспомнить, какие же упражнения вам делать сегодня вам легче понять, на какую часть тела сегодня делать упор

вы заранее знаете, когда у вас дни отдыха

если у вас разные виды спорта (к примеру, йога, плавание и зал), это помогает оптимально распределить нагрузку

Распланируйте тренировки заранее / Фото Unsplash

6. Записывайтесь на платные занятия

Фабиана также признается: мысль о том, что она заплатила за какое-то утреннее занятие в группе или индивидуально, мотивирует ее проснуться и пойти в зал. Если вы знаете, что в любой момент можете просто не появиться на тренировке – это только усиливает отговорки, а потраченные средства заставляют проявить силу воли.

7. Положите одежду заранее

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Подготовка – ключ к дисциплине. Составьте комплект спортивной одежды вечером – это минус одна вещь, о которой вам нужно беспокоиться утром в полусонном состоянии.

Положите весь спортивный инвентарь и одежду с вечера / Фото Pexels

8. Книга вместо телевизора

Чтобы были силы встать очень рано, очевидно, нужно выспаться. Фабиана ложится спать в 22:00, поэтому выключает телевизор, ноутбук и телефон за час до сна и берет в руки книгу:

Это помогает мне быстро заснуть, и, честно говоря, я лучше высыпаюсь, когда читаю перед сном,

– говорит журналистка

9. Изменить звук будильника

Если ваш будильник напоминает пожарную сигнализацию, конечно, пробуждение будет ассоциироваться с чем-то неприятным. Журналистка вспоминает, что из-за этого она просто с раздражением выключала будильник утром и засыпала снова. Поэтому сейчас она изменила мелодию на более приятную – и тревогу и злость как рукой сняло.

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10. Делайте дня отдыха

Очень легко быстро перегореть и забросить эту идею, если заставлять себя тренироваться ежедневно неделями. Мотивация может спадать, вы можете плохо себя чувствовать или просто упражнения станут скучными для вас – все это сигналы, что пора сделать перерыв на день или даже на неделю. Лежать на диване, гулять, просто спать, что угодно:

Позволить своему телу отдохнуть, не чувствуя за это вины, это одна из лучших вещей, которые я могу для него сделать. После этого я снова нахожу мотивацию, чтобы продолжать работать для достижения своих целей,

– рассказывает Фабиана