Уже не модно: свадебные тренды, которые исчезнут в 2022 году

Каждый год появляются новые свадебные тенденции, которые со временем либо перерастают в традиции, либо теряют свою актуальность.

Если вы планируете важное празднование, важно знать, чего не стоит повторять, чтобы не испортить праздник устаревшими традициями. Поэтому Life24 подготовили подборку тенденций, медленно уходящих в прошлое.

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Свадебные тенденции, которые теряют свою актуальность

Дарить на свадьбу предметы декора или посуду



Предметы для дома лучше не дарить / Фото Unsplash

Актуальность свадебных подарков особенно важна. Сейчас пары все реже вносят в списки пожеланий аксессуары для дома или предметы быта. За время карантина люди проводили немало времени дома, поэтому упорно принимались обустраивать пространство. Поэтому сейчас молодожены все реже ожидают таких свадебных подарков, как предметы для кухни, спальни или двора.

Традиционный подброс букетов и повязок



Подбрасывать букеты и повязки уже не модно / Фото Unsplash

Эта традиция казалась вечной, ведь на протяжении многих лет она считалась обязательной на каждом праздновании. Однако сейчас все меняется. Свадебный фотограф Томас Биман объясняет это так:

Пары не хотят освобождать танцплощадку для этих устаревших традиций. В прошлом году мы посетили 47 свадеб, и только 4 или 5 пар бросали букет/подвязку,

– рассказывает он.

Зато пары прибегают к креативу и придумывают уникальные конкурсы, которые делают их праздник оригинальным.

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Молодожены не готовы тратить деньги на лишние детали / Фото Unsplash

Молодожены все чаще отказываются от ненужных деталей на свадьбе, которые несут за собой много расходов. Еще больше экономномии эксперты прогнозируют в 2022, ведь пандемия научила сосредотачиваться только на том, что действительно важно. Так что традиционные свадебные сувениры, скорее всего, не будут уже такими популярными.

Декор из воздушных шаров



Декор из воздушных шаров теряет популярность / Фото Unsplash

Арки и фотозоны из воздушных шаров обычно ассоциировались со свадьбой. Однако в последнее время тенденция оформлять зал такими аксессуарами исчезает. Невесты чаще выбирают другие предметы для декораций, в частности, популярнее становятся фотозоны и арки из цветов.

Маленькие свадьбы потеряют актуальность



Маленьких свадеб будет в разы меньше в 2022 году / Фото Unsplash

Микросвадьбы станут скорее исключением из правил. Многие пары ожидали ослабления карантина, чтобы иметь возможность провести большие празднества. Во время пандемии невесты обычно проводили минисвадьбу, ведь не имели возможности пригласить на празднование всех друзей и родных. Поэтому в 2022 году пышных свадеб с большим количеством гостей будет в разы больше.

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Кейтеринг не будет слишком популярен



Фуршетные столы не слишком актуальны / Фото Unsplash

Фуршетные столы с закусками, алкоголем и другой едой, безусловно, выглядят очень стильно и красиво, однако их популярность сейчас уменьшается. Свадебные фотографы из компании WISPP обратили внимание, что невесты склонны возвращаться к традиционному празднованию за столами и реже оформляют фуршетные столы.