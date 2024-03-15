Оказалась шедевром: старую картину, которая 30 лет украшала столовую, планируют продать за $38 тысяч

В Англии мужчина в 1990-х приобрел картину, на которой изображена часовня епископа Уогана в соборе Сент-Дэвидса, во время распродажи за 127 долларов. 30 лет изображение украшало его столовую.

Недавно оказалось, что владелец картины может выручить за нее значительную сумму. Чем обусловлено подорожание полотна, рассказываем далее.

Также интересно Прятала в пакетах, которые заворачивала в носки: родные нашли в доме матери тайники с сокровищами

Как владелец узнал, что имеет дома настоящий шедевр

Старую акварель, которую коллекционер приобрел всего за 127 долларов, могут продать на аукционе аж за 38 тысяч долларов. Такой значительный скачок в цене объясняется тем, что накануне эксперты подтвердили авторство этой картины – ее создал известный британский художник Уильям Тернер.

Картина, на которой изображена часовня епископа Уогана в соборе Сент-Дэвидса, сначала была приобретена во время распродажи картин из георгиевского поместья в Саффолке в начале 1990-х годов. В течение следующих 30 лет работа украшала стену столовой в доме нового владельца и оставалась почти незамеченной.

Известный шедевр нашли на распродаже / Фото Cheffins

Однажды коллекционер обнаружил скрытую надпись "В. Тернер" на обороте картины, и именно благодаря этой случайности эксперты смогли подтвердить ее авторство.

Картина висела в нашей столовой более 30 лет. Мы периодически обсуждали, что это может быть работа Тернера, но не углублялись в суть вопроса. После поездки в Уэльс осенью 2022 года, когда мы посещали собор Сент-Дэвидса, заинтересованность этой акварелью только усилилась. Наконец, узнав о недавней продаже другой работы Тернера на Cheffins, решили обратиться за помощью к экспертам аукциона,

– рассказывает владелец.

Теперь ожидается, что на аукционе Cheffins в Кембридже за акварель известного художника могут выручить несколько десятков тысяч долларов.

Добавим, что Уильям Тернер – это английский живописец, который родился в 1775 году. Он начал выставлять свои работы в Королевской академии в возрасте 15 лет и оставил после себя более 550 картин масляными красками, 2 тысячи акварелей и более 30 тысяч работ на бумаге.