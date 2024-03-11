Пара сияла от счастья: кошки в платьях стали подружками невесты на свадьбе

Планирование свадьбы может быть очень напряженным временем для жениха и невесты. От решения, какие блюда будут поданы, до выбора декораций, им даже приходится выбирать близких людей, которые будут их поддержкой в особый день.

Одна малайзийская пара решила уменьшить муки выбора в последнем вопросе и выбрала кошек в качестве подружек невесты. Как выглядела необычная церемония, рассказываем далее.

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Как кошки стали подружками невесты

Жених и невеста из Малайзии нарядили кошек в небольшие платья, чтобы они сопроводили женщину к алтарю. Видео с необычной церемонии показала автор контента Алиеся Насир на своей странице в тикток.

Девушка продемонстрировала, как кошки на руках у других гостей следуют за парой к свадебному алтарю. Пара была очень довольна тем, что свидетелями на их свадьбе стали домашние животные. Ролик с церемонии стал вирусным и набрал более 1 миллиона просмотров.

Как выглядели кошки на свадьбе: смотрите видео

Все три кошки были одеты в индивидуальные наряды, специально подобранные для церемонии. Одно животное было в полностью розовом платье с головным убором, окружавшим ее голову и напоминавшим цветок, а другое выглядело как настоящая принцесса в золотом батике и соответствующих аксессуарах.

Третья кошка, казалось, была одета в самый необычный наряд. В центре ее образа красовался белый бант, а на голове был коричневый парик и корона.

Оставаясь абсолютно спокойными и неподвижными, все три кошки держались рядом со своими хозяевами, которые являются членами семьи жениха и невесты, пока их вели к алтарю.

Многим зрителям понравилась необычная идея.

"Я бы не только достал камеру, но и потребовал, чтобы меня посадили рядом с этими пушистыми друзьями, и кормил бы их тортом с моей вилки", – написал один из них.