Мать и дочь похудели на 45 килограммов и изменились до неузнаваемости: в чем их секрет

В США мать вместе с дочерью решили вернуть себе контроль над собственной жизнью и начали похудение. Обе они потеряли около 45 килограммов.

Как женщинам удалось сбросить такое количество килограммов и как они изменились в результате, рассказывает Life 24.

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Как мать и дочь изменились до неузнаваемости

Мать и дочь вместе решили измениться и похудеть. Обоим им удалось сбросить около 45 килограммов за последние годы. Эту историю успеха американская тикток-блогер под ником @maryelizthrows рассказала на своей странице.

Благодаря такому снижению веса женщины изменились до неузнаваемости. Обе они достигли своего желанного результата благодаря регулярным занятиям спортом и здоровому питанию.

Как мама и дочь изменились после похудения: смотрите видео

Кроме того, как блогер рассказала в одном из своих видео, для того, чтобы значительно снизить вес, им пришлось изменить и свои взгляды на этот процесс.

Похудение требует времени. Когда я это осознала, я стала более последовательной в своих шагах,

– поделилась девушка.

Она добавляет, что стала благодарить свое тело, за то, что способна заниматься спортом, а также пытается наслаждаться едой, сохраняя баланс и не слишком ограничивая себя.

Другой секрет успешной потери веса заключается в том, что даже малейшее занятие – лучше, чем ничего. Поэтому даже когда желания делать упражнения нет, блогер пытается выбрать спортивную активность, которая будет пусть не полноценной тренировкой, но все равно принесет пользу организму.

Добавим, что сейчас девушка занимается атлетикой и показывает довольно успешные результаты в спорте.