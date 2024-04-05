В США женщина 100 дней носила одно и то же платье и пообещала больше не покупать новую одежду

Сара Роббинс-Коул из США надевала один и тот же наряд на работу, прогулки, отдых и даже на Рождество. По словам женщины, платье, которое она выбрала, оказалось универсальным.

Почему американка решилась на такой необычный эксперимент и как акция изменила ее жизнь, рассказываем далее.

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Как женщина 100 дней носила одно и то же платье

Сара Роббинс-Коул из США носила одно и то же платье 100 дней подряд, а также поклялась не покупать новую одежду.

У многих людей есть любимый наряд, который они выбирают для торжественных случаев – будь то свидание, или вечерняя прогулка с друзьями, или рабочее мероприятие.

Любимый наряд Сары Роббинс-Коул – ее черное платье с длинными рукавами и длиной до колена, потому что оно универсально и подходит для любого случая. Американка надевала его на работу, прогулки, отдых и даже на Рождество.

В 2021 году Сара похвасталась, что носила свой наряд 100 дней подряд. Она присоединилась к 100 Day Dress Challenge 16 сентября 2020 года в стремлении жить без яркой моды и помочь спасти планету.

Как женщина стилизовала платье: смотрите фото

Кстати, и платье, изготовлено из экологически чистой мериносовой шерсти, до сих пор служит ей очень хорошо.

На мое удивление, ношение одного и того же платья в течение 100 дней подряд ничего не забрало у меня. Наоборот, это вдохновило меня сделать еще один шаг вперед и не покупать новую одежду или аксессуары в период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года. Я поняла, что в моем возрасте у меня есть наряды на все случаи жизни. Если мне понадобится бальное платье, я вытру пыль с того, что хранится в моем гардеробе с 1992 года,

– рассказывала американка.

Как женщина носила одно и то же платье: смотрите фото

Своим экспериментом Сара и еще 250 женщин приняли 100-дневный вызов, брошенный брендом одежды Wool&. Акция была задумана для того, чтобы показать участницам, как ежедневное ношение всего одной вещи изменит их привычки в расходовании средств, уменьшит количество стирок и, отказавшись от покупок модной одежды, поможет спасти планету.

Участникам разрешалось стирать и сушить одежду ночью, но если они не спали, то должны были все равно ее надеть. Сара сочетала свое платье с длинными рукавами и вырезом-лодочкой. Все 100 дней этого испытания женщина показала у себя в инстаграм.

Ношение одного и того же платья в течение долгого времени помогло мне избежать ощущения, что все смотрят на тебя,

– говорила она.

Как женщина обновляла образы: смотрите фото

Единственной действительно сложной частью всего испытания, по словам Сары, была необходимость ежедневно публиковать новый образ в социальных сетях.

Мне понравилось подбирать к нему аксессуары, и, хотя я скучала по джинсам, а длинные рукава казались мне немного теплыми, когда выходило солнце, я не скучала ни по чему из своего привычного гардероба. Было так легко вставать и одеваться в одно и то же,

– добавила американка.

Она признается, что это сэкономило ей кучу времени и заставило задуматься над тем, сколько одежды оказывается на свалках, сколько воды используется для производства хлопка, и над тем, что люди не знают, насколько этично произведенную одежду покупают.