Как легко вернуться к работе после отпуска: рассказывает психолог

После насыщенного отдыха совсем невмоготу снова думать о работе. Психолог София Влох дала несколько советов, которые помогут легко адаптироваться к рабочим будням после долгого отпуска.

Казалось бы, долгожданный отдых должен зарядить энергией и вдохновением, восстановить все силы и дать толчок к новым свершениям. Однако реальность совсем другая, и вместо положительного настроения, после отпуска нередко ощущается усталость. Эксперт объясняет, почему так происходит и как вновь без труда вернуться к работе.

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Почему мы устаем после отпуска

Психолог рассказывает, что весь процесс, пока человек отправляется в отпуск, можно разделить на несколько этапов.

Сначала мы с удовольствием и ожиданием готовимся к отдыху. Кому-то совсем не хочется работать за несколько дней до отпуска, он мыслями уже на море или в горах. Другие же, парадоксально, но чувствуют себя до отпуска даже лучше, чем после него: "У человека появляется много сил и энергии, ведь он знает, что еще немного – и наступит это желаемое время отпуска".

Перед отпуском мы всегда в радостном ожидании / Фото Unsplash

Затем наступает время непосредственно отпуска, где мы расслабляемся и набираемся сил. Однако по возвращении что-то идет не так, и все силы куда-то исчезают. На это может быть несколько причин:

– вы выбрали не тот способ отдыха, он не является ресурсным для вас.

– возвращение, к примеру, из другой страны и адаптация перекрывают все приятные воспоминания из отпуска.

Как легко вернуться к работе

Адаптация пройдет легче, если вы попробуете несколько простых методов.

1. Отдых после отдыха

Не выходите на работу сразу после приезда домой. Дайте себе адаптироваться, передохнув еще несколько дней дома.

2. Мотивация

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Вспомните, что в этой работе приносит вам наибольшее удовлетворение, что вы любите делать – это и будет ваша мотивация.

3. Все постепенно

Не сваливайте на себя сразу много задач, входите в привычный график постепенно, чтобы не слишком уставать в первые дни.

Не беритесь за все задачи одновременно / Фото Pexels

4. Стимул

Вознаграждайте себя за хорошую работу. Что вы получите, если завтра хорошо отработаете полный день, чем вы себя сможете побаловать?

5. Планируйте отдых

Не стоит идти в отпуск, когда чувствуете полное выгорание, тогда возвращаться к работе будет очень трудно. Лучше во всем держать баланс и заблаговременно запланировать отдых, когда вы еще не дошли до предела.

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6. Отпуск – не панацея

"Не ждите отпуска, а наполняйтесь ресурсом каждый день", – советует психолог. Вам не удастся за несколько недель полностью восстановиться, если в обычные рабочие дни вы не позволяете себе расслабиться.