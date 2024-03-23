Какой маникюр выбрать для весны 2024 года и на какие трендовые дизайны обратить внимание, создавая свой идеальный образ, рассказываем далее.
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Розовые ногти
Минималистичные и нежные дизайны – это весенняя классика. Обратите внимание на нюдовые лаки с розовым оттенком, что подарят вам ощущение легкости.
Как выглядит этот маникюр: смотрите фото
Мерцающий блеск
Мерцание сделает этот легкий и ненавязчивый дизайн особенным. Добавьте немного блеска на свои ногти и наслаждайтесь сиянием этой весной.
Как выглядит такой маникюр: смотрите фото
Весенние цветы
Цветочный маникюр – еще один из вечных трендов, который никогда не перестанет быть актуальным. Розовые, белые и желтые цветы с зелеными листьями и стеблями – стильный выбор для этого сезона.
Как выглядит такой дизайн: смотрите фото
Позолоченный мрамор
Мраморный эффект всегда выглядит на ногтях изысканно и создает настоящий фурор. Для весны выберите сочетание золотого, белого, кремового цветов и наслаждайтесь кучей комплиментов.
Как выглядят такие ногти: смотрите фото
Жемчужные ногти
Жемчуг – еще один природный материал, который излучает изящество.
Как этот эффект выглядит на ногтях: смотрите фото
Для действительно стильных весенних ногтей выбирайте кремово-белый оттенок и добавьте к нему блеска. Так ногти будут сиять как драгоценные украшения.