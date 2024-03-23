Який манікюр обрати для весни 2024 року та на які трендові дизайни звернути увагу, створюючи свій ідеальний образ, розповідаємо далі.
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Рожеві нігті
Мінімалістичні та ніжні дизайни – це весняна класика. Зверніть увагу на нюдові лаки з рожевим відтінком, що подарують вам відчуття легкості.
Як виглядає цей манікюр: дивіться фото
Мерехтливий блиск
Мерехтіння зробить цей легкий та ненав'язливий дизайн особливим. Додайте трохи блиску на свої нігті та насолоджуйтеся сяйвом цієї весни.
Як виглядає такий манікюр: дивіться фото
Весняні квіти
Квітковий манікюр – ще один із вічних трендів, який ніколи не перестане бути актуальним. Рожеві, білі та жовті квіти з зеленим листям і стеблами – стильний вибір для цього сезону.
Як виглядає такий дизайн: дивіться фото
Позолочений мармур
Мармуровий ефект завжди виглядає на нігтях вишукано і створює справжній фурор. Для весни оберіть поєднання золотого, білого, кремового кольорів та насолоджуйтесь купою компліментів.
Як виглядають такі нігті: дивіться фото
Перлинні нігті
Перли – ще один природний матеріал, який випромінює витонченість.
Як цей ефект виглядає на нігтях: дивіться фото
Для справді стильних весняних нігтів обирайте кремово-білий відтінок та додайте до нього блиску. Так нігті сяятимуть як коштовні прикраси.