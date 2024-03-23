Який манікюр обрати для весни 2024 року та на які трендові дизайни звернути увагу, створюючи свій ідеальний образ, розповідаємо далі.

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Рожеві нігті

Мінімалістичні та ніжні дизайни – це весняна класика. Зверніть увагу на нюдові лаки з рожевим відтінком, що подарують вам відчуття легкості.

Як виглядає цей манікюр: дивіться фото

Мерехтливий блиск

Мерехтіння зробить цей легкий та ненав'язливий дизайн особливим. Додайте трохи блиску на свої нігті та насолоджуйтеся сяйвом цієї весни.

Як виглядає такий манікюр: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Весняні квіти

Квітковий манікюр – ще один із вічних трендів, який ніколи не перестане бути актуальним. Рожеві, білі та жовті квіти з зеленим листям і стеблами – стильний вибір для цього сезону.

Як виглядає такий дизайн: дивіться фото

Позолочений мармур

Мармуровий ефект завжди виглядає на нігтях вишукано і створює справжній фурор. Для весни оберіть поєднання золотого, білого, кремового кольорів та насолоджуйтесь купою компліментів.

Як виглядають такі нігті: дивіться фото

Перлинні нігті

Перли – ще один природний матеріал, який випромінює витонченість.

Як цей ефект виглядає на нігтях: дивіться фото

Для справді стильних весняних нігтів обирайте кремово-білий відтінок та додайте до нього блиску. Так нігті сяятимуть як коштовні прикраси.