Вечная классика или стильные эксперименты: какой маникюр стоит попробовать этой весной

Весна - время легкости и романтики, которое требует соответствующего дизайна маникюра. Лучше всего этому сезону будут подходить пастельные, цветочные мотивы, прозрачные оттенки или даже яркие тона.

Какой маникюр выбрать для весны 2024 года и на какие трендовые дизайны обратить внимание, создавая свой идеальный образ, рассказываем далее.

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Розовые ногти

Минималистичные и нежные дизайны – это весенняя классика. Обратите внимание на нюдовые лаки с розовым оттенком, что подарят вам ощущение легкости.

Как выглядит этот маникюр: смотрите фото

Мерцающий блеск

Мерцание сделает этот легкий и ненавязчивый дизайн особенным. Добавьте немного блеска на свои ногти и наслаждайтесь сиянием этой весной.

Как выглядит такой маникюр: смотрите фото

Весенние цветы

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Цветочный маникюр – еще один из вечных трендов, который никогда не перестанет быть актуальным. Розовые, белые и желтые цветы с зелеными листьями и стеблями – стильный выбор для этого сезона.

Как выглядит такой дизайн: смотрите фото

Позолоченный мрамор

Мраморный эффект всегда выглядит на ногтях изысканно и создает настоящий фурор. Для весны выберите сочетание золотого, белого, кремового цветов и наслаждайтесь кучей комплиментов.

Как выглядят такие ногти: смотрите фото

Жемчужные ногти

Жемчуг – еще один природный материал, который излучает изящество.

Как этот эффект выглядит на ногтях: смотрите фото

Для действительно стильных весенних ногтей выбирайте кремово-белый оттенок и добавьте к нему блеска. Так ногти будут сиять как драгоценные украшения.