Штрафа не будет: в ирландскую библиотеку вернули книгу, взятую 64 года назад

В местную библиотеку города Монахан недавно вернули необычный экземпляр книги. Она оказалась просроченная на целых 64 года. Однако платить штраф нарушителям не придется.

Книгу Гилера Беллока "Живая изгородь и лошадь" взяли из библиотеки зимой в далеком 1957 году. Посетитель библиотеки на самом деле зачитался этим произведением, ведь вернул книгу аж в конце мая 2021 года. Об этом руководство библиотеки сообщило на своей странице в Фейсбуке.

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Работники библиотеки были просто поражены такой неожиданной находкой, но выяснить, почему книгу так долго держали дома, так и не удалось.

Разрисованные страницы внутри / Фото Фейсбук городской библиотеки города Монахан

Однако штраф такому нерадивому читателю не грозит. Директор библиотеки Кей Кассиди рассказала, что в 2019 году они аннулировали все просроченные платежи за книги, которые посетители держали слишком долго. Однако, если бы в учреждении до сих пор придерживались курса 1957 года, то за такое нарушение они должны были бы выписать штраф в размере 2 тысяч долларов.

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Как книга выглядит снаружи / Фото Фейсбук городской библиотеки города Монахан

Интересно, что в книге можно найти не только несколько разрисованных страниц, но и убедиться, насколько серьезно относились к литературе в 50-х годах прошлого века. С внутренней стороны была прикреплена памятка с правилами хранения книг:

Книга может храниться у человека только две недели. Срок можно продолжить, если эта книга не нужна другому посетителю. За просроченное время хранения нужно платить по 1 копейке каждые три дня. Все повреждения книг нужно компенсировать на рассмотрение библиотекаря. Обозначения в книге даже карандашом или загибание уголков страниц – это также повреждения. Посетители должны сообщать библиотекарю и о всех случаях инфекционных заболеваний в доме, в тот период, пока там хранились библиотечные книги.

Библиотечные правила в 1957 году / Фото Фейсбук городской библиотеки города Монахан

Самых библиотекарей особенно удивило 4 правило, они даже пошутили: "Интересно, было ли у книг тогда 72 часа карантина после возвращения в библиотеку?"