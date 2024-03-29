Яркие тона, веснушки и легкость: визажист назвала главные тренды весеннего макияжа 2024

В современном мире мода и тренды чрезвычайно динамичны. Актуальные тенденции меняются не только каждый год, но и каждый новый сезон имеет свои особенности.

Исключением не являются и тренды в макияже. Визажист Ирина Легкобит эксклюзивно рассказала Life 24 о модных тенденциях, которые будут популярными весной 2024 года.

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Яркие оттенки

Этой весной, по словам эксперта, актуальными в макияже будут яркие и свежие цвета.

В моде много свежих и ярких оттенков. Актуальными остаются розовый и персиковый. Однако речь идет больше не об акцентных тонах. Предпочтение в этом сезоне все же предоставляют нюдовым оттенкам,

– поделилась Ирина Легкобит.

Как выглядит такой макияж: смотрите фото

Веснушки

Веснушки – это другая модная тенденция этой весны.

Те, кто имеет веснушки, вам невероятно повезло, потому что это нынешний тренд. Многие их рисуют,

– говорит Ирина Легкобит.

Чтобы создать веснушки с помощью макияжа, она советует использовать или карандаш для бровей, или специальный спрей для волос, который применяют, чтобы закрасить отросшие корни.

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Таким спреем можно сделать буквально 2 – 3 нажима и результат будет выглядеть красиво и натурально,

– объяснила визажистка.

Как выглядят веснушки в макияже: смотрите фото

Легкий, но сочный макияж

В общем, как объясняет Ирина Легкобит, этой весной максимально актуальным будет легкий макияж, который, впрочем, будет оставаться выразительным и сочным.

Трендовый образ можно создать, оформляя глаза в нюдовых оттенках, подчеркивая их легкой и выразительной стрелкой, а также добавляя насыщенные и нежные губы.