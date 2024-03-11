Тенденции, которые остаются вне времени: 5 дизайнерских трендов, которые будут актуальными не один год

За большим количеством современных модных тенденций трудно успевать. И хотя обновить комнату какими-либо новинками может быть интересной идеей, определить, какие элементы добавить, не так просто.

В конце концов не хочется инвестировать во что-то для своего дома только для того, чтобы в следующем году он выглядел устаревшим. О пяти современных тенденциях в дизайне, которые одновременно являются классическими, рассказываем далее.

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Смелые и яркие цвета

По словам дизайнера интерьера Дженнифер Хантер, яркие цвета в дизайне надолго.

Сейчас я проектирую много помещений с глянцевыми цветными стенами. Подумайте об оттенках сливы, вина и индиго и индиго,

– советует эксперт.

Дизайнер интерьера Кейт Доусон добавляет, что в течение многих лет мы сосредотачивались на нейтральном, чистом внешнем виде – и это абсолютно красиво и роскошно, но сейчас люди хотят сделать пространство ярче. Она убеждена, что из всех трендов этого года яркие цвета будут иметь наибольшую силу.

Как выглядят яркие цвета в дизайне: смотрите фото

Уникальные вещи

Уникальные предметы гораздо более вневременные, чем декор массового производства.

Каждый раз, когда что-то начинает выглядеть массовым, оно теряет свой эффект дизайна,

– объясняет Кейт Доусон.

Чем уникальнее, старее и интереснее ваши элементы декора, тем лучше. Однако это не означает, что вам нужен дорогой антиквариат. Старая семейная реликвия или что-то, что вы найдете на барахолке, станет хорошим выбором.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Как выглядит такой декор: смотрите фото

Тихая роскошь

Тихая роскошь была одним из крупнейших микротрендов в тикток в 2023 году. Сейчас он эволюционирует и превращается во вневременную эстетику.

Тенденция тихой роскоши отвечает всем требованиям, когда речь заходит об основных принципах создания вневременного пространства. Думайте об этом как о капсульном гардеробе: инвестируйте в основные вещи, в частности хорошее освещение, мастерство и функциональность, и дайте всем слоям стать на свои места со временем, иногда добавляя модные мелочи,

– говорит дизайнер интерьера Шей Холлан.

Если вы хотите применить эту тенденцию в своем доме, она рекомендует выбирать натуральные материалы. Такие материалы, как твердая древесина и шерсть, могут выдержать годы интенсивного использования, в отличие от ламината, который легко раскалывается, и синтетических тканей, которые изнашиваются и царапаются.

Как выглядит этот тренд: смотрите фото

Темные столешницы

Хотя светлые столешницы из мрамора и кварца были в моде на протяжении многих лет, теперь настало время для более темных камней со смелыми и контрастными прожилками. Но это не просто очередной тренд – это то, что будет выглядеть шикарно десятилетиями.

По словам дизайнера интерьеров Райанны Свон, природный камень использовался в интерьерах достаточно долго, поэтому не следует считать это трендом.

Какими могут быть такие столешницы: смотрите фото

Оштукатуривание

От стен до кухонных вытяжек, есть много способов добавить гипсовые детали в дом. Этот элемент, который сейчас приобретает популярность, вряд ли в ближайшее время выйдет из моды, говорит дизайнер интерьера Алиса Джонсон.

Она отмечает, что штукатурка доказала свою универсальность и неизменную эстетическую ценность. Его постоянное присутствие в современном дизайне демонстрирует способность адаптироваться к различным стилям, от классического до современного. Кроме адаптивности, штукатурка обеспечивает долговечность и легкость в уходе, что делает ее уверенным выбором для дизайна интерьера.