Их оскорбляли из-за внешности: 10 людей, которые безумно изменились с годами: фото
2 июля 2021 , 19:09Читати новину українською
Источник:Reddit
В прошлом над этими людьми ужасно издевались из-за их внешности. Они не принимали это во внимание и просто работали над собой. Результат получился просто фантастическим!
Перед вами подборка фотографий людей, которые действительно невероятно изменились с годами. Герои нашей подборки закрыли рот всем, кто издевался над ними из-за внешности. Помните: никогда не позволяйте никому оскорблять себя!
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"Раньше я коротко стриглась и выглядела как парень. И очень любила есть"
Фото Reddit
"32 и 37 лет. Я сбросила 34 килограмма, научилась ухаживать за кожей, делать макияж и до сих пор работаю над тем, чтобы стать увереннее. Ты можешь засиять в любом возрасте!"
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"18 и 26 лет. Теперь я наконец-то знаю, что делать с руками на фотографиях"
Фото RedditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Ого!
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17 лет и 22 года
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"Всегда мечтала купить мотоцикл. Через 14 лет реализовала свою мечту"
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"18 лет и 23 года. Прошел путешествие по сбросу веса и научился ухаживать за собой"
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15 лет и 21 год
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13 лет и 26 лет
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19 лет и 23 года
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