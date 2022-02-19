Вот это догадался: жених украл свадебное платье у бывшей жены

Молодоженов арестовали из-за странной затеи жениха. Он украл у бывшей жены свадебное платье и старые семейные украшения и передал их любимой.

Полиция забрала молодоженов в участок прямо из собственной свадьбы. Все благодаря одной из гостей, отправившей фотографию платья невесты бывшей жене. Ее удивило, почему они были так похожи.

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Бывшая не понимала, куда исчезли платья и украшения

38-летняя гостья раньше работала с Адамом и его бывшей женой Мэри, которая со временем уволилась. У пары было все нормально, пока мужчина не "загулял". Он изменил любимой с другой сотрудницей. После расставания женщина не понимала, куда исчезло свадебное платье и украшения. Но думала, что они просто лежат в старых коробках.

Мэри – самый добрый и милый человек, которого я когда-либо встречала. Она была вежливой и подбадривала каждого. Мы очень скучали по ней. Поэтому были в шоке, когда узнали, что она разводится с Адамом, который ей изменил, – рассказала сотрудница на развлекательном ресурсе Reddit.

С тех пор прошло несколько лет. Недавно Адам решил жениться на Челси (женщина, с которой он изменил Мэри, – Life 24). Гостья увидела, что свадебное платье кажется слишком знакомым. Она написала об этом Мэри.

Мужчина украл платье в бывшей жены / Фото Unsplash

На свадьбе Адама я заметила, что Челси надела такое же платье, какое было на Мэри на фотографиях с ее свадьбы. Не задумываясь, я отправила ей фотографию с подписью: "Разве это платье не кажется знакомым?" Мэри увидела сообщение, но не ответила. Примерно через час к нам приехала полиция, – вспоминает женщина.

Молодожены были удивлены от визита полицейских и довольно грубо с ними общались. Вполне логично, что их забрали в отделение, где весь обман и раскрыли. Как результат, Челси была вынуждена идти домой в куртке Адама и нижнем белье.

На следующий день Адам обвинил гостю в том, что она сорвала свадьбу, и стал ее оскорблять. Пользователи Reddit, наоборот, поддержали женщину: