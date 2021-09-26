Вот это неудачи: 10 случаев, когда людям забавно не повезло
Источник:Reddit
Почему-то так бывает, что досадные неудачи обычно случаются в самый неожиданный момент. Вам кажется, что все нормально и спокойно. А тут "хоп" – и уже все пошло не по плану...
Герои нашей подборки хорошо знают, что такое действительно забавная неудача. Они явно не ожидали, что с ними может случиться настолько неприятный, но одновременно и веселый провал. Но что поделаешь... Возможно, в следующий раз им повезет больше!
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