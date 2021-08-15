Вот это повезло: 15 стильных вещей, которые люди нашли на секонд-хенде
Источник:Reddit
Наверное, каждый из нас во времена юности ходил в секонд-хенды или сейчас их посещает. У них есть очень серьезное преимущество: там реально найти оригинальные вещи, которые в магазинах стоили бы огромные деньги.
Герои нашей подборки поделились своими крутыми находками в секонд-хенде. Если хорошо поискать – там можно найти действительно стильную, а иногда и винтажную одежду со старых коллекций известных брендов. Не верите? Эти фото убедят вас в этом!
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"Два прекрасных платья, которые я нашла на секонде. Привет из 80-х"
Фото Reddit
Девушка нашла оригинальную обувь от Louis Vuitton
Фото Reddit
Колечко, которое женщина купила за 4 доллара
Фото Reddit
"Мечтал о таких кроссовках с 2003 года. Они мои"
Фото Reddit
Платье, которое полностью сделано из шелка. Его цена – 8 долларов
Фото Reddit
"Нашла в крошечном секонд-хенде"
Фото Reddit
Юбочка, которую девушка купила за 1 доллар
Фото Reddit
"Вершина моих поисков! Винтажные кожаные штаны от Christian Dior"
Фото RedditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Забавная обувь за 15 долларов
Фото Reddit
Винтажная сумочка
Фото Reddit
"Стоило это 10 долларов. Это практично? Нет. Но шикарно!"
Фото Reddit
Интересные кеды
Фото Reddit
Легкое платьице за 15 долларов
Фото Reddit
"Не смогла не купить эту прикольную штучку"
Фото Reddit