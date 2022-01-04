Впечатлили всех: 10 забавных праздничных фотографий со всего мира
4 января 2022 , 20:09Читати новину українською
Источник:Reddit
Новый год уже прошел, но все только начинается! Держите порцию невероятно забавных фотографий из зимних праздников, которые гарантированно вас порадуют.
Экстравагантные образы, смешные неудачи и просто крутые моменты – возвращаем себе отличное праздничное настроение вместе с Life 24. Пусть весь 2022 год у вас будет легким и положительным, как у героев нашей подборки!
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