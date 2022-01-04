Впечатлили всех: 10 забавных праздничных фотографий со всего мира

Новый год уже прошел, но все только начинается! Держите порцию невероятно забавных фотографий из зимних праздников, которые гарантированно вас порадуют.

Экстравагантные образы, смешные неудачи и просто крутые моменты – возвращаем себе отличное праздничное настроение вместе с Life 24. Пусть весь 2022 год у вас будет легким и положительным, как у героев нашей подборки!

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"Украсила столик на праздники"

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Праздничная защита от Covid-19

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Мужчина каждый год приходит перед Рождеством в праздничном костюме

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Все так счастливы!

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Крутая прическа!

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Брауни сгорел, потому из него сделали столик

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Пижама для новогодних праздников

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Ого!

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Папа любит пошутить

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Котику подарили 5 долларов на Рождество

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в

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