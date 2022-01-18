Встреча затянулась: девушка после свидания вслепую застряла дома у незнакомца из-за локдауна

В начале января китаянка Вао договорилась с парнем из другого города о свидании вслепую. Однако из-за жесткого локдауна, который объявили власти, ей пришлось задержаться у него подольше.

30-летняя Вон из центрального Китая накануне Лунного Нового года запланировала на вечер 5 свиданий вслепую с мужчинами, которых выбрала в специальном приложении для знакомств. Однако случилось не так, как думалось.

Это интересно Для хорошего настроения: 5 крутых романтических комедий, которые стоит взглянуть

Из всех намеченных свиданий девушка посетила лишь одно, которое затянулось на длительный срок. Парень, с которым была запланирована встреча в тот вечер, решил продемонстрировать Вон свои кулинарные навыки и пригласил ее к себе домой. Но свидание вслепую превратилось из короткого ужина в многодневное проживание с незнакомым мужчиной у него дома.

В городе Чжэнчжоу, в котором проходила встреча, наблюдался рост числа случаев заболевания COVID-19. С целью сдерживания распространения вируса власти объявили жесткий локдаун. Таким образом Вон оказалась в "ловушке".

Сразу после того, как я приехала в Чжэнчжоу, произошла вспышка, и его община была заблокирована, поэтому я не смогла выехать,

– рассказала китаянка.

Девушка после свидания вслепую застряла дома у незнакомца / Фото скриншот из видео

​К теме Неудачная татуировка: девушка в истерике из-за забавной ошибки мастера

Мужчине не осталось ничего, кроме как поселить девушку у себя на несколько дней – он постелил ей постель, готовил еду. От скуки Вон начала записывать небольшие видеоблоги об их совместной жизни, что сделало ее популярной в соцсетях. В своих коротких роликах она рассказывает, что ее сожитель неплох, хотя готовит он не очень вкусно, однако подчеркнула, что ценит его старания.

Я просто сплю, пока не проснусь естественным образом. Он не жалуется на мою лень. Помимо того факта, что он немой, как деревянный манекен, все остальное довольно хорошо. Он сказал мне менее 10 предложений за весь день. Разве я ему не нравлюсь?

– поделилась Вон.

Девушка после свидания вслепую застряла дома у незнакомца из-за локдауна: смотреть видео

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в

Неизвестно, проживает ли еще женщина в доме мужчины, или уже покинула его. Однако пожелаем им обоим терпения.