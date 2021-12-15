Встречался с одной, а признался в любви другой: как разоблачили двойную жизнь парня

Получить предложение и желанное кольцо от любимого мужчины – это самое волшебное, что может случиться. Так думала и одна пользовательница тиктока, пока не узнала тотальную ложь.

Девушка находилась как раз в состоянии эйфории после желания выйти замуж, когда ей в фейсбуке пришло сообщение от незнакомки. Но утверждала, что уже 9 лет встречается с ее женихом.

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Девушка узнала о двойной жизни жениха

Убитая горем невеста поделилась в видео своей болезненной историей. Она долгое время встречалась с парнем, была влюблена и получила предложение выйти за него замуж. Тогда ей написала еще одна его девушка и сказала, что они встречаются уже долго.

Я получаю случайное сообщение в Facebook от женщины, которая спрашивает, какие мои отношения с парнем, который только что сделал мне предложение, потому что это был ее парень,

– рассказала девушка.



Невеста узнала о двойной жизни жениха / Фото Unsplash

Она также рассказала, что у парня есть два дома, и он скрывает это от девушек. Это дает ему возможность успешно вести двойную жизнь. После такой информации девушка была разбита и разочарована.

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Сейчас она делится, что эта ситуация научила ее не слепо доверять людям, а проверять и тщательнее присматриваться к парням.