Бразильский художник Хидрели Диао "оживляет" мультяшных персонажей с помощью нейросетей. Свои интересные работы Хидрели публикует в инстаграме hidreley, где на него подписаны уже почти 125 тысяч человек. Какими бы были Малефисента, Ариэль, Рапунцель и другие в реальной жизни – смотрите на Life 24!
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Малефисента
Фото инстаграм hidreley
Мулан
Фото инстаграм hidreley
Джо Гарднер из мультика "Душа"
Фото инстаграм hidreley
Жасмин
Фото инстаграм hidreley
Урсула
Фото инстаграм hidreley
Ариель
Фото инстаграм hidreley
Геркулес
Фото инстаграм hidreley
Мо з "Симпсонов"
Фото инстаграм hidreley
Рапунцель
Фото инстаграм hidreley
Карл Фредриксен
Фото инстаграм hidreley
Барт Симпсон
Фото инстаграм hidreley