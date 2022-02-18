Бразильский художник Хидрели Диао "оживляет" мультяшных персонажей с помощью нейросетей. Свои интересные работы Хидрели публикует в инстаграме hidreley, где на него подписаны уже почти 125 тысяч человек. Какими бы были Малефисента, Ариэль, Рапунцель и другие в реальной жизни – смотрите на Life 24!

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Малефисента

Фото инстаграм hidreley

Мулан

Фото инстаграм hidreley

Джо Гарднер из мультика "Душа"

Фото инстаграм hidreley

Жасмин

Фото инстаграм hidreley

Урсула

Фото инстаграм hidreley

Ариель

Фото инстаграм hidreley

Геркулес

Фото инстаграм hidreley

Мо з "Симпсонов"

Фото инстаграм hidreley

Рапунцель

Фото инстаграм hidreley

Карл Фредриксен

Фото инстаграм hidreley

Барт Симпсон

Фото инстаграм hidreley