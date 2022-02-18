Бразильський художник Хідрелі Діао "оживляє" мультяшних персонажів за допомогою нейромереж. Свої цікаві роботи Хідрелі публікує в інстаграмі hidreley, де на нього підписані вже майже 125 тисяч людей. Якими були б Малефісента, Аріель, Рапунцель та інші у реальному житті – дивіться на Life 24!
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Малефісента
Фото інстаграм hidreley
Мулан
Фото інстаграм hidreley
Джо Гарднер з мультика "Душа"
Фото інстаграм hidreley
Жасмін
Фото інстаграм hidreley
Урсула
Фото інстаграм hidreley
Аріель
Фото інстаграм hidreley
Геркулес
Фото інстаграм hidreley
Мо з "Сімпсонів"
Фото інстаграм hidreley
Рапунцель
Фото інстаграм hidreley
Карл Фредріксен
Фото інстаграм hidreley
Барт Сімпсон
Фото інстаграм hidreley