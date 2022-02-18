Бразильський художник Хідрелі Діао "оживляє" мультяшних персонажів за допомогою нейромереж. Свої цікаві роботи Хідрелі публікує в інстаграмі hidreley, де на нього підписані вже майже 125 тисяч людей. Якими були б Малефісента, Аріель, Рапунцель та інші у реальному житті – дивіться на Life 24!

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Малефісента

Фото інстаграм hidreley

Мулан

Фото інстаграм hidreley

Джо Гарднер з мультика "Душа"

Фото інстаграм hidreley

Жасмін

Фото інстаграм hidreley

Урсула

Фото інстаграм hidreley

Аріель

Фото інстаграм hidreley

Геркулес

Фото інстаграм hidreley

Мо з "Сімпсонів"

Фото інстаграм hidreley

Рапунцель

Фото інстаграм hidreley

Карл Фредріксен

Фото інстаграм hidreley

Барт Сімпсон

Фото інстаграм hidreley