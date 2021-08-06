Выглядит на 20 лет: девушка раскрыла свой настоящий возраст и шокировала подписчиков

6 августа 2021 , 15:58
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тікток @manilisajane

Чтобы поразить пользователей и стать звездой тиктока, женщине стоило просто сказать, сколько ей лет. Она похожа на молодую студентку, однако на самом деле уже давно не учится в университете.

Тиктокерша под ником @manilisajane выложила видео, в котором поклялась, что никто и никогда не сможет сказать, сколько ей на самом деле лет. Она прекрасно выглядит, и другие считали, что ролики выкладывает молодая 20-летняя девушка. 

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В видео она с улыбкой призналась: "На самом деле, мне 43 и у меня трое детей". В это действительно трудно поверить, ведь у женщины кожу без единой морщинки и стройная фигура.

@manilisajane

Угадай мой возраст до пирушки и посмотри, правильно ли ты понял ## для себя ## superspy

♬ Международный супер шпион - Дилан ??

Тиктокерша мгновенно стала популярна в сети, ведь видео ее признания лайкнули 1,5 миллиона раз, и оно набрало более 12 миллионов просмотров! Она действительно удивила пользователей:

  • "Что? Я думал, тебе 15"
  • "В чем твой секрет?"
  • "Думал, ты скажешь, что на самом деле моложе 20"
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Многие комментаторы начали шутить на эту тему и писать, что на самом деле девушке максимум 25 лет, а она просто обманывает.

  • "Если тебе 43, то я Ариана Гранде"
  • "Если тебе 43, то я могу дышать под водой"

Однако в следующих видео тиктокерша продолжала убеждать их, что не врет. Отвечая на вопросы, она также пояснила, что работает учительницей, не замужем и сейчас встречается с парнем. 

@manilisajane

Отвечая на вопросы, которые я давно хотел знать. Мне 43? ##для тебя

♬ Волшебная бомба (расширенный микс) - Хоанг Рид

 

Автор: Ірина Продан