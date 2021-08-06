Выглядит на 20 лет: девушка раскрыла свой настоящий возраст и шокировала подписчиков

Чтобы поразить пользователей и стать звездой тиктока, женщине стоило просто сказать, сколько ей лет. Она похожа на молодую студентку, однако на самом деле уже давно не учится в университете.

Тиктокерша под ником @manilisajane выложила видео, в котором поклялась, что никто и никогда не сможет сказать, сколько ей на самом деле лет. Она прекрасно выглядит, и другие считали, что ролики выкладывает молодая 20-летняя девушка.

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В видео она с улыбкой призналась: "На самом деле, мне 43 и у меня трое детей". В это действительно трудно поверить, ведь у женщины кожу без единой морщинки и стройная фигура.

Тиктокерша мгновенно стала популярна в сети, ведь видео ее признания лайкнули 1,5 миллиона раз, и оно набрало более 12 миллионов просмотров! Она действительно удивила пользователей:

"Что? Я думал, тебе 15"

"В чем твой секрет?"

"Думал, ты скажешь, что на самом деле моложе 20"

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Многие комментаторы начали шутить на эту тему и писать, что на самом деле девушке максимум 25 лет, а она просто обманывает.

"Если тебе 43, то я Ариана Гранде"

"Если тебе 43, то я могу дышать под водой"

Однако в следующих видео тиктокерша продолжала убеждать их, что не врет. Отвечая на вопросы, она также пояснила, что работает учительницей, не замужем и сейчас встречается с парнем.