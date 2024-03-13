Секрет идеально ровных прядей: как появились выпрямители для волос

Гладкие и ровные волосы, наверное, желанная мечта каждой женщины. Некоторые имеют такую структуру от природы, а другим – приходится пользоваться выпрямителями для волос.

Однако появились они не так давно. Еще 100 лет назад женщины не имели средств, которые помогли бы им создать идеально ровную и гладкую прическу. Как же появились первые выпрямители для волос – сообщает Life 24.

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История возникновения выпрямителей для волос

Вопрос о том, кто первым создал выпрямитель для волос, открыт. Однако в истории зафиксирован факт того, что в 1906 году Симон Монро запатентовал первый выпрямитель для волос. Он состоял из нескольких металлических зубцов, которые прочесывали волосы. Инструмент выравнивал пряди за счет нагретых зубцов некой "расчески". Впоследствии эту технологию улучшили и сделали так, чтобы нагревались только пластины.



Выпрямитель для волос, который запатентовал Симон Монро / Фото является общественным достоянием

В 1909 году Исаак Шеро улучшил разработку Монро и создал выпрямитель, который состоял из двух пластин. Его разработка работала за счет нагрева пластин, которые затем прижимали к волосам. Впрочем, его выпрямитель был очень дорогим и его не выпускали в массовую продажу.



Выпрямитель, который запатентовал Шеро в 1909 году / Фото является общественным достоянием

Через несколько лет, в 1912, Дженнифер Белл Шофилд создала новый выпрямитель. Он был безопаснее в использовании своих предшественников, ведь пластины нагревали не на огне, а вываривали в кипятке. Также металлические пластины на петлях были прикреплены к длинным щипцам, что позволяло защитить руки от ожогов.

К слову, женщины несколько десятков лет назад использовали и химический способ выпрямления волос. Для этого на пряди наносили специальный раствор, который затем нагревали во время укладки волос. Смесь позволяла создать как эффектные прически с локонами, так и сделать гладкие и ровные волосы.

. Поскольку утюги для одежды появились гораздо раньше, то женщины использовали их для выпрямления волос. В сети можно найти историю о том, как одна женщина гладила рубашку для своего мужа и не заметила, как ее длинные пряди попали под утюг. Она была изрядно удивлена, что утюг сделал волосы гладкими и ровными. После этого женщины во всем мире начали использовать бытовые утюжки, чтобы сделать свои волосы ровными. Таким способом пользовались до 1960-х годов.

Девушки раньше выравнивали волосы обычными бытовыми утюжками: смотрите фото

Первые электрические выпрямители для волос появились в 1969 году – их создал основатель компании Ga.Ma Марио Гардини. Он усовершенствовал разработки предшественников и смог создать аналог современного выпрямителя для волос. Его разработка была очень удобной в использовании, а главное – безопасной. Всего за несколько минут парикмахеры могли сделать вьющиеся волосы идеально ровными. Тогда это стало настоящим прорывом – бренд приобрел популярность, а каждая женщина желала получить такой выпрямитель.

Однако в широкой продаже выпрямители для волос появились только в 1990-х годах. С тех пор стайлеры также совершенствовались – улучшалось покрытие, которое будет наносить волосам наименьший вред, появлялись новые защитные механизмы, а также регуляторы температур.