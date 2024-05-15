Главный тренд 2024 года: какие выпускные платья самые популярные в этом сезоне

Приближается одно из самых главных событий для каждой девушки – выпускной. В этот особенный день каждая стремится выглядеть невероятно и ищет особое платье.

Образ на выпускной должен быть не только красивым, но и трендовым. Шоурумы и различные салоны в сети уже начинают публиковать подборки с платьями, однако неоспоримым трендом 2024 года является сочетание корсета с различными юбками.

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Какое выпускное платье является трендом 2024 года

Как считают в сети, настоящим хитом этого сезона станут выпускные платья с корсетами и различными юбками. Такое сочетание имеет изысканный и праздничный вид, а блеск от стразов выгодно подчеркивает фигуру.

Чи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto . У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Корсет можно сочетать с различными юбками – длинными, короткими или пышными. Такой образ можно по-разному обыграть, ведь комбинирование элементов поможет создать свой идеальный образ.

Трендовые выпускные платья 2024 года: смотрите видео

Кроме того, такие платья соответствуют сразу нескольким современным тенденциям. Корсеты выгодно подчеркивают линию шеи, плеч, а также ключицы. Длинная юбка придаст образу изящества, а в сочетании с каблуками визуально делать ноги стройнее и длиннее.

В то же время короткие пышные юбки помогут создать милый романтический образ.