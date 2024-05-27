Помогает избавиться от складок: женщина поделилась интересным лайфхаком, как гладить одежду в отпуске

Во время отпуска не всегда есть возможность воспользоваться утюгом, чтобы избавиться от складок на одежде. Почти во всех отелях глажка одежды является дополнительной услугой, которую надо заказывать отдельно, поэтому женщина решила поделиться лайфхаком, как можно самостоятельно выровнять вещи.

О своем необычном способе женщина рассказала в сети. Она опубликовала видео, на котором продемонстрировала, как избавляется от складок на одежде во время отпусков.

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Стайлер вместо утюга

Элли из Великобритании опубликовала видео, которое впоследствии стало вирусным в сети. На нем она рассказывала, как можно выгладить вещи в дороге, если нет утюга. Девушка поделилась, что пригодится стайлер Dyson Airwrap.

Так, Элли с помощью насадки для Dyson смогла избавиться от больших складок на одежде. Девушка направила горячий воздух на одежду, а затем – повесила его на вешалку. В результате, штаны стали ровными без использования утюга.

Лайфхак, как погладить одежду без утюга: смотрите видео

Пользователи в сети отметили, что такой способ действительно работает. Кроме того, некоторые поделились своими советами, как можно выровнять одежду в отпуске.

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