Помогает избавиться от складок: женщина поделилась интересным лайфхаком, как гладить одежду в отпуске
Источник:The Sun
Во время отпуска не всегда есть возможность воспользоваться утюгом, чтобы избавиться от складок на одежде. Почти во всех отелях глажка одежды является дополнительной услугой, которую надо заказывать отдельно, поэтому женщина решила поделиться лайфхаком, как можно самостоятельно выровнять вещи.
О своем необычном способе женщина рассказала в сети. Она опубликовала видео, на котором продемонстрировала, как избавляется от складок на одежде во время отпусков.
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Стайлер вместо утюга
Элли из Великобритании опубликовала видео, которое впоследствии стало вирусным в сети. На нем она рассказывала, как можно выгладить вещи в дороге, если нет утюга. Девушка поделилась, что пригодится стайлер Dyson Airwrap.
Так, Элли с помощью насадки для Dyson смогла избавиться от больших складок на одежде. Девушка направила горячий воздух на одежду, а затем – повесила его на вешалку. В результате, штаны стали ровными без использования утюга.
Лайфхак, как погладить одежду без утюга: смотрите видео
Пользователи в сети отметили, что такой способ действительно работает. Кроме того, некоторые поделились своими советами, как можно выровнять одежду в отпуске.
Так, пользователи сети рекомендуют:
- Гладить вещи перед поездкой. Хотя это может показаться бесполезным делом, однако глажка перед тем, как сложить одежду в чемодан, работает в долгосрочной перспективе. Если погладить одежду перед тем, как сложить его, то вытянув его из чемодана, он будет иметь минимальное количество складок.
- Использовать бумагу тишью. Это специальная бумага для упаковки, которую используют в магазинах. Дело в том, что она помогает ткани сохранять структуру, а потому складки будут появляться меньше.
- Повесить вещи в ванной комнате. Пользователи сети рассказывают, что помятые вещи можно развесить в ванной комнате, ведь после душа в комнате будет пар от горячей воды, который поможет разгладить складки на одежде.
- Легкая влажность. Пользователи пишут, что поможет разгладить одежду и легкая влажность. Так, можно намочить наряд, а потом повесить его. Это поможет разгладить ткань и избавиться от заломов.
- Фен. Горячий воздух фена поможет избавиться от складок на одежде.
- Выпрямитель для волос. Манжеты, воротники и подолы можно погладить с помощью выпрямителя для волос. Однако стоит учитывать, что вещи должны быть сухие и чистые, чтобы не повредить ткань.