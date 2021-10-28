За секунду до: 10 забавных фото, на которых произойдет грандиозная неудача
28 октября 2021 , 17:09Читати новину українською
Источник:Reddit
Эти фотографии действительно можно назвать идеальными. Фотографам удалось поймать невероятно подходящий момент! Сделали бы они это на мгновение позже – и фото уже не было бы столь эпичным!
Правда, героев этой подборки действительно жаль: они вообще не ожидали, что с ними такое произойдет. Но ничего страшного! Практически с каждым случались подобные ляпы, просто в этот момент мы не попадали на камеру.
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Да, это больно
Фото reddit Karlukki
Здесь все понятно без слов...
Фото reddit romancreed
Упс!
Фото reddit Eski_T36
Как сестра не старалась, увернуться не удалось
Фото reddit Nebkheperure
Рыбка попрощалась!
Фото reddit pdxbatman
Сейчас что-то будет!
Фото reddit SuperMuncho
Бедняжка… Хотела поймать мыльный пузырь и подскользнулась
Фото reddit GallowBoob
А красивое фото!
Фото reddit visionarygirlДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
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Фото reddit
Чайка тоже хотела эту кепку!
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