Перед вами подборка забавных фотографий в стиле "за секунду до", которые сделают ваш день ярче. Главное, чтобы никто из нас не стал героем такой подборки!

Интересно Как начать свое дело и научиться основам предпринимательства: о работе Дия.Бизнес в Одессе

Этот коварный шарик с водой!

Фото imgur hunnibud

Что сейчас будет!

Фото reddit Valens

Пора поплавать!

Фото reddit shaw2885

Бедняга...

Фото інстаграм

Парень еще не догадывается

Фото reddit gknick

Еще как синхронно!

Фото imgur qhcgFla

Сейчас будет кусь!

Фото reddit you_sick_ducks

Упасть в теплый песочек еще не так страшно

Фото imgur

Ой!

Фото reddit catbrains420

Идеальный момент

Фото reddit diogosavoldi