Перед вами подборка забавных фотографий в стиле "за секунду до", которые сделают ваш день ярче. Главное, чтобы никто из нас не стал героем такой подборки!
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Этот коварный шарик с водой!
Фото imgur hunnibud
Что сейчас будет!
Фото reddit Valens
Пора поплавать!
Фото reddit shaw2885
Бедняга...
Фото інстаграм
Парень еще не догадывается
Фото reddit gknick
Еще как синхронно!
Фото imgur qhcgFla
Сейчас будет кусь!
Фото reddit you_sick_ducks
Упасть в теплый песочек еще не так страшно
Фото imgur
Ой!
Фото reddit catbrains420
Идеальный момент
Фото reddit diogosavoldi