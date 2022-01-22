Перед вами добірка кумедних фотографій у стилі "за секунду до", які точно зроблять цей день яскравішим. Головне, щоб ніхто з нас не став героєм такої добірки!
Цікаво Як розпочати свою справу та навчитися основ підприємництва: про роботу Дія.Бізнес в Одесі
Ця підступна кулька з водою!
Фото imgur hunnibud
Що зараз буде!
Фото reddit Valens
Час поплавати!
Фото reddit shaw2885
Бідненький...
Фото інстаграм
Хлопець ще не здогадується
Фото reddit gknick
Ще й як синхронно!
Фото imgur qhcgFla
Зараз буде кусь!
Фото reddit you_sick_ducks
Впасти в теплий пісочок ще не так страшно
Фото imgur
Ой!
Фото reddit catbrains420
Ідеальний момент
Фото reddit diogosavoldi