Перед вами добірка кумедних фотографій у стилі "за секунду до", які точно зроблять цей день яскравішим. Головне, щоб ніхто з нас не став героєм такої добірки!

Цікаво Як розпочати свою справу та навчитися основ підприємництва: про роботу Дія.Бізнес в Одесі

Ця підступна кулька з водою!

Фото imgur hunnibud

Що зараз буде!

Фото reddit Valens

Час поплавати!

Фото reddit shaw2885

Бідненький...

Фото інстаграм

Хлопець ще не здогадується

Фото reddit gknick

Ще й як синхронно!

Фото imgur qhcgFla

Зараз буде кусь!

Фото reddit you_sick_ducks

Впасти в теплий пісочок ще не так страшно

Фото imgur

Ой!

Фото reddit catbrains420

Ідеальний момент

Фото reddit diogosavoldi