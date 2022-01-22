За секунду до: 10 забавных фото, на которых произойдет грандиозная неудача
22 января 2022 , 08:08Читати новину українською
Источник:Reddit
Люди на этих кадрах еще не знают, что буквально через мгновение с ними произойдет мелкая, но довольно неприятная неудача. Невероятно, но такие моменты иногда удается запечатлеть на фото.
Перед вами подборка забавных фотографий в стиле "за секунду до", которые сделают ваш день ярче. Главное, чтобы никто из нас не стал героем такой подборки!
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