За секунду до: 10 забавных фото, на которых произойдет грандиозная неудача

22 января 2022 , 08:08
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Источник:

Reddit

Люди на этих кадрах еще не знают, что буквально через мгновение с ними произойдет мелкая, но довольно неприятная неудача. Невероятно, но такие моменты иногда удается запечатлеть на фото.

Перед вами подборка забавных фотографий в стиле "за секунду до", которые сделают ваш день ярче. Главное, чтобы никто из нас не стал героем такой подборки!

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Этот коварный шарик с водой!

Фото imgur hunnibud

Что сейчас будет!

Фото reddit Valens

Пора поплавать!

Фото reddit shaw2885

Бедняга...

Фото інстаграм

Парень еще не догадывается

Фото reddit gknick

Еще как синхронно!

Фото imgur qhcgFla

Сейчас будет кусь!

Фото reddit you_sick_ducks 

Упасть в теплый песочек еще не так страшно

Фото imgur

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Ой!

Фото reddit catbrains420

Идеальный момент

Фото reddit diogosavoldi

 

Автор: Петро Синєокий