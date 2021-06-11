За секунду до: 15 забавных фото, на которых все пошло не по плану

Такие фотографии – это настоящая редкость! Люди на этих фотографиях даже не осознают, что уже через секунду произойдет что-то очень-очень смешное.
Один миг – и все изменится. Кому-то прилетит снежок в голову, а кто-то станет "жертвой" розыгрыша от своих друзей или даже от чайки. Что ни говорите, а жизнь полна неожиданностей! Поехали!
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Он еще не понял...
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Если хотите поразить всех чем-то невероятным – делайте это очень уверенно и даже не сомневайтесь
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Что бы ни было – всегда улыбайтесь!
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Друг выбрал прекрасный момент, чтобы бросить мяч
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Упс
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Телефон решил искупаться
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Бедный мальчик...
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Парень пошел сфотографироваться после первого вылета
Фото RedditДля особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь
Красота на переднем плане и катастрофа на заднем
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Капитан, мы идем ко дну!
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Ех...
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Чайки тоже хотят мороженого!
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Бедненький...
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"Навсегда запомню то Рождество, когда пробка из шампанского прилетела мне в глаз"
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Взгляд отца – просто бесценный!
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