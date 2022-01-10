Заболели COVID-19: пара вместе самоизолировалась после первого свидания

Австралийка очень "успешно" сходила на первое свидание с незнакомцем из тиндера. Они оба заразились COVID-19, после чего женщина решила вместе самоизолироваться.

Неожиданную "ковидную" историю любви австралийка Сара рассказала в своем тиктоке poppymoore777. Женщина опубликовала несколько видео, одно из которых набрало более 13 миллионов просмотров.

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В начале первого ролика австралийка показывает положительный результат теста на COVID-19 и признается, что согласилась провести карантин вместе с незнакомцем из тиндера.

Она уточнила, что не могла самостоятельно пойти на самоизоляцию по определенным личным причинам. Поэтому пара решила выздоравливать вдвоем.

Сара со своим партнером по самоизоляции / Скриншот New York Post

Кажется, это было действительно хорошее решение! Сара время от времени публиковала, чем они занимались во время карантина: заказывали разные вкусности, играли на приставке, смотрели сериалы и просто веселились. Однажды парень приготовил завтрак и принес его прямо в постель Сары.

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Пара прекрасно проводила время / Скриншот New York Post

Впрочем, такая идиллия длилась недолго. Через некоторое время женщина полностью удалила все видео, где вспоминала таинственного партнера по самоизоляции. Жаль, ведь люди невероятно положительно реагировали на столь неожиданную историю от австралийки. Вот что они писали: